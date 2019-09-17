Додому: трейлер українського фільму, номінованого на Оскар

У мережі з'явився трейлер українського фільму "Додому", який претендує на Оскар-2019. Важка драматична стрічка про повернення кримського татарина з сином у Крим не залишить байдужим. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Опубліковано повноцінний трейлер до драматичного українського фільму "Додому", який може висунуто на Оскар-2019 в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Стрічка вже отримала Гран-прі на Одеському кінофестивалі, а також демонструвалась у Конкурсній програмі "Особливий погляд" на Каннах.

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Сюжет фільму розповідає про історію кримського татарина Мустафи, у якого помирає первісток. Тож батько їде до Києва, куди перебрались його двоє синів після анексії Криму. Там разом з молодшим сином він береться за складну морально та фізично місію – поховати старшого сина на батьківщині, згідно з усіма традиціями. Однак дорога у Крим значно важча, аніж можна було припустити.

Режисерське крісло зайняв Наріман Алієв (Без тебе), а головні ролі виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов. Дата виходу стрічки запланована вже на 7 листопада.

Додому, дивитись трейлер фільму онлайн:

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