Загін самогубців: дивіться перший трейлер фільму Джеймса Ганна

У мережі з'явився перший трейлер супергеройської комедії "Загін самогубців: Місія навиліт". Дивіться ролик від режисера Джеймса Ганна на Радіо МАКСИМУМ!

Трейлер супергеройського фільму виклали на офіційному ютуб-каналі HBO Max.

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Сюжет "Загону самогубців: Місія навиліт"

За сюжетом фільму новий "Загін самогубців" у складі Харлі Квінн (Марго Роббі), Бладспорта (Ідріс Ельба), Миротворця (Джон Сіна), Ріка Флега (Юль Кіннаман), Капітана Бумерангу (Джай Кортні), Щуролова 2 (Даніела Мелшіор), Савантів (Майкл Рукер), Блекгарда (Піт Девідсон), Короля Акул (Стів Ейджі) і Списа (Флула Борг) збирають для того, щоб зруйнувати нацистську в'язницю на вигаданому американському острові Корто Мальтезе, де тримають політичних в'язнів і проводять над ними експерименти.

Загін самогубців: Місія навиліт, дивіться трейлер супергеройського фільму:

У фільмі також з'являться Пітер Капальді, Нейтан Філліон, Сильвестр Сталлоне, Тайка Вайтіті й інші. Віола Девіс повернеться до ролі Аманди Воллер, засновниці "Загону самогубців". Спочатку Ельба повинен був замінити Вілла Сміта у ролі Дедшота, але автори сиквела вирішили створити для актора нового героя.

Режисером картини став Джеймс Ганн, якого раніше звільнили (і потім його знову найняли) з поста режисера "Вартових галактики 3" через старі твіти про педофілію та сексуальне насильство. Серед виконавчих продюсерів – Зак Снайдер, режисер "Людини зі сталі", "Бетмена проти Супермена" та "Ліги справедливості Зака ​​Снайдера".

Фільм вийде у світовий прокат 28 липня цього року. У цей день він також стане доступний на платформі HBO Max.

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