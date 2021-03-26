Дивіться фінальний трейлер фільму Мортал Комбат

Студія Warner Bros. випустила фінальний трейлер картини Мортал Комбат. У тизері можна помітити героїв оригінальної гри – Горо і вампіршу Нітару.

Також в ролику нарешті показали кадри зі здібностями Соні Блейд – кіноверсія героїні, як і персонаж гри, вміє стріляти енергетичними кільцями. Також в трейлері з'явилися Скорпіон і Саб-Зіро.

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Фільм розповість про ММА-бійця Коула, який дізнається, що у нього є мітка "Смертельної битви" і що з самого народження він запрошений на змагання найкращих бійців світу. Раніше режисери показали героя всесвіту Mortal Kombat Кабала. Персонаж з'являвся в трейлері, однак глядачі побачили його обличчя тільки на постері фільму.

Прем'єра картини відбудеться вже 8 квітня. Режисером виступив Саймон Маккуойд.

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