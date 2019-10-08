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Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями

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найкращі загадки з відповідями для дітей і дорослих - фото 1
найкращі загадки з відповідями для дітей і дорослих

Загадки, головоломки та шаради допомагають розвитку вашої дитини. Влаштувати інтелектуальне "тренування" – хороша ідея для спільного сімейного дозвілля. Найкращі дитячі загадки – у статті на Радіо МАКСИМУМ!

До вашої уваги велика добірка загадок з відповідями для кумедних та інтелектуальних розваг. Навіть дорослі забувають про все й перетворюються знову в дітей, а діти вчаться знаходити правильні рішення, приховані в звичайних словах.

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Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:​

Кумедні загадки про тварин

  • У нашої бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без води умиється. (Кіт)
  • Не баранчик і не кіт, носить шубу цілий рік. Шуба сіра – це для літа, а зимою – інша свита. (Заєць)
  • Без рук, без ніг, а по землі ходить. (Змія)
  • Нам потрібні голки для шиття, а кому потрібні голки для життя? (Їжак)
  • Хто на своїй голові ліс носить? (Олень)
  • Взимку спить, влітку – вулики ворушить. (Ведмідь)
  • Сірий, ікластий, хоче вівцю вкрасти. (Вовк)
  • В лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. (Білка)
  • Куди повзе – за собою хату везе. (Черепаха)
  • По горах, по долинах, ходить шуба і свитина. (Вівця)

Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями - фото 360399

Загадки про тварин у віршах

Влітку медом ласував, досхочу малини мав.
А як впав глибокий сніг – позіхнув і спати ліг.
Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни.
(Ведмідь)

***

Давно відомий він тобі:
Коли на сонечку дрімає,
Він колискову сам собі
Під ніс тихесенько співає.
Що в пісні тій – ніхто не зна,
І ми про це тут не напишем.
Ми тільки знаєм, що вона
Не до вподоби мишам!
(Кіт)

***

Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст.
На городі побував, нам капусту попсував.
Довгі ноги – скік та скік... Ми погнались, він утік...
(Заєць)

***

Має дуже прудкі ніжки,
Наставляє грізно ріжки
На великого собаку.
Той сховався з переляку.
А дасте ви їй травиці,
Кухлик чистої водиці –
Молочком вас пригостить.
Хто вона? Ану скажіть!
(Коза)

***

Що за шум?
Що за ґвалт?
Чому песик наш гарчить?
Півень злякано кричить?
Кури у хліві сховались?
Бо ... налякались.
То є кого вони злякались?
Ви іще не здогадались?
В темнім лісі проживає,
Довгий хвіст пухнастий має.
Їй на місці не сидиться,
А зовуть її...
(Лисиця)

***

Хто пасеться на лужечку
Товстобокий, наче бочка?
Любить сіном ласувати,
Молочко дає малятам.
– Будьте, му-му-му, здорові
І подякуйте… (Корові)

***

Хай хто хоче, той і дума,
Як від лиски заховатись,
Я ж в клубочок ізгорнувся
І не буду захищатись.
І мене не вкусить лиска –
Бо колюча в мене спина!
Як не схоче поколотись,
Потупцює – та й покине.
(Їжак)

***

Хвостик, як ниточка,
Сама, як калиточка,
А очі, як насінинки.
(Мишка)

***

Як і зайчик, має вушка,
Весь пухнастий, як подушка,
Любить моркву, капустину,
Лагідний, немов дитина.
Білий, ніби заметіль,
В клітці спить маленький…
(Кролик)

***

Величезний на зріст,
Пишним віялом хвіст.
До колін борода.
Що за горда хода!
По усьому двору
Розганяє дітвору.
Порозгонив і зник.
Був це, діти…
(Індик)

***

Крізь зимові заметілі
Пташенята прилетіли.
В них червоні гарні груди –
Ніби яблука усюди
Хтось розвісив у дворі.
Звуться пташки…
(Снігурі)

Загадки про овочі

Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями - фото 360396
  • Сто одеж – і всі без застібок. (Капуста)
  • А що то за коні в гаю: довгасті, голчасті, зеленої масті, нікого не возять, лише солі просять. (Огірок)
  • Що то за голова, що лиш зуби й борода? (Часник)
  • Дівка в коморі, а коса на дворі. (Морква)
  • Без рук, без ніг, а в'ється, як батіг. (Квасоля)
  • Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. (Картопля)

***

Їде пані в золотім жупані
Хоч жупан той латка на латці,
Та приймають в кожній хатці.
(Цибуля)

***

В полі хороше мені
Зеленіти навесні.
Чим же я – не молодець? .
Маю диво-корінець,
Все про нього дбаю,
Цукор відкладаю.
(Буряк)

***

На городі виріс дужий,
Круглий, жовтий і байдужий
До червоних помідорів,
До капусти і квасолі.
Хто цей гордий карапуз?
Здогадалися?...
(Гарбуз)

***

Печуть мене, смажать і варять,
Їдять мене і дуже хвалять.
(Картопля)

Загадки про фрукти

Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями - фото 360394
Дерево не цвіте, однак врожай дає. (Інжир)

***

Червоний колір, а винний смак. Кам'яне серце. Чому ж це так? (Вишня)

***

Помаранчевий, кругленький
Солоденький і смачненький
Не тутешній він, а гість.
З Африки привіз привіт.
(Апельсин)

***

Народжується з квітки,
Його всі люблять дітки,
Заліза в нім багато,
Рум'яне і хрустке.
А ну, скажіть, малята,
То що ж воно таке?
(Яблуко)

***

Лампочка вгорі висіла,
Стала смачна, пожовтіла.
Діти лампочку зірвали,
З апетитом скуштували. (Груша)

***

Загадка про сливу
Чи то жовта,
Чи то синя
Соковита господиня.
Чи то сонце,
Чи то злива —
Пригостить нас влітку...
(Слива)

***

Мовби на одній нозі.
Він зростає на лозі.
Подивись скоріш в віконце
Грона сповнені всі сонця!
Кожен скуштувати рад
Соковитий...
(Виноград)

***

Він на колір золотистий,
І як персик, бархатистий.
Кісточку виймаємо,
З радістю вживаємо.
(Абрикос)

***

На кущах росте низенько
Оця ягідка кисленька.
Рвеш, так не подряпай ручки,
Бо на тих кущах колючки.
(Аґрус)

***

Фрукт заморський – гордий пан:
пишний чуб, цупкий жупан.
А як скинеш цей жупан, –
смакотою вгостить пан. (Ананас)

Пори року

Що таке: чотири кольори мають, раз у три місяці барви міняють? (Пори року)

***

Загадки про осінь

Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями - фото 360392
У південний край землі
Відлітають журавлі.
Знов лункий шкільний дзвінок
Нас покликав на урок.
Як цей місяць звати?
Прошу відгадати.
(Вересень)

***

У садках, гаях блукає,
Жовті шати одягає
Золотисту стелить постіль –
Жде сестрицю білу в гості.
(Осінь)

***

Коли вона загляне в сад,
Наллється соком виноград,
І пізні яблука ранет
Солодкі стануть, наче мед.
Як помандрує по гаях
З чарівним пензлем у руках, -
Все розмалює на путі,
Берізки стануть золоті!
І ми її уклінно просим:
– Заходь у гості, щедра …
(Осінь)

***

Прийшла дівчина до хати,
Узялась хазяйнувати:
Вправно скриню відімкнула,
В жовту свитку ліс вдягнула.
(Осінь)

***

Чарівник прийшов у ліс,
Фарби, пензлика приніс.
У діброві та садочку
Стали жовтими листочки. (Жовтень)

Загадки про зиму

Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями - фото 360391
Стало біло навкруги,
Я розтрушую сніги,
Наганяю холоди,
Води сковую в льоди
В дружбі з дітьми я всіма.
Здогадались? Я...
(Зима)

***

Ой, немає їм ціни!
По льоду біжать вони –
Швидконогі…
(Ковзани)

***

Я падаю на ваші хати.
Я білий-білий, волохатий.
Я прилипаю вам до ніг
І називаюсь просто…
(Сніг)

***

Що то за віз,
Що без коліс,
Влітку відпочиває
Взимку дітей катає
(Санчата)

***

Він малює на вікні
Гарні квіти крижані,
На дитячих щічках – маки,
З ним узимку дружить всякий.
(Мороз)

Загадки про весну

Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями - фото 360393
Три брати ідуть по світу –
Від зими назустріч літу.
Перший пройде – тане лід,
Другий пройде – всюди квіт,
Третій пройде – укрива
Землю шовкова трава!
Нерозлучні три брати.
Не стрічався з ними ти?
(Березень, квітень травень)

***

Привітанням журавля я пробуджую поля,
Небеса і ручаї та заквітчую гаї.
Відгадали, хто вона, ця красуня чарівна ?
(Весна)

***

Де вона проходить –
Там травиця сходить,
Квіти розцвітають,
Солов'ї співають.
(Весна)

***

Тільки вчора теплий вітер
Вість приніс нам від весни,
А сьогодні дивні квіти
Крізь замети проросли.
(Підсніжники)

***

Коли це буває і як вона зветься:
Хмаринка плаче, а поле сміється?
(Весняний дощ)

Загадки про літо

Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями - фото 360395
Полунички у сметанці,
Соловей щебече зрання,
Дощ немов крізь ситечко,
Наступило...
(Літечко)

***

Теплий довгий-довгий день,
Повна миска черешень,
Достигає жовтий колос,
Демонструє коник голос,
І суничка дозріває.
Тож коли це все буває?
(Влітку)

***

В небі ластівка летить,
З вітром листя шелестить,
Воду п'є лелека.
Сонце палить.
Спека.
Дозріває жито.
Яка пора?
(Літо)

***

Сонце пече, і липа цвіте,
Вишня поспіває, коли це буває?
(Влітку)

***

У садках – смачна малина,
Аґрус, яблука, ожина.
Фрукти й зелень соковита –
Це смачні дарунки…
(Літа)

Дитячі загадки, які зацікавлять дорослих

Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями - фото 360397
  • Яке колесо не крутиться під час правого розвороту? (Запасне)
  • Це нежива істота, але в неї є 5 пальців. (Рукавичка)
  • Яке слово в словнику написано неправильно? (Неправильно)
  • Вантажівка їхала в село. По дорозі вона зустріла 4 легкові машини. Скільки машин їхало в село? (Одна)
  • Якою рукою краще розмішувати чай? (Найкраще ложкою)
  • Нагодуй мене і я буду жити, але дай води – і я помру. Хто я? (Вогонь)
  • Хто ходить сидячи? (Шахіст)
  • Народжуються – летять, живуть – лежать, вмирають – спливають. (Сніжинки)
  • Що намокає, поки сушить? (Рушник)
  • Що більше з неї береш, то більше стає … Що це? (Яма)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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