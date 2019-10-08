Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями

найкращі загадки з відповідями для дітей і дорослих

Загадки, головоломки та шаради допомагають розвитку вашої дитини. Влаштувати інтелектуальне "тренування" – хороша ідея для спільного сімейного дозвілля. Найкращі дитячі загадки – у статті на Радіо МАКСИМУМ!

До вашої уваги велика добірка загадок з відповідями для кумедних та інтелектуальних розваг. Навіть дорослі забувають про все й перетворюються знову в дітей, а діти вчаться знаходити правильні рішення, приховані в звичайних словах.

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Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:​

У нашої бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без води умиється. (Кіт)

Не баранчик і не кіт, носить шубу цілий рік. Шуба сіра – це для літа, а зимою – інша свита. (Заєць)

Без рук, без ніг, а по землі ходить. (Змія)

Нам потрібні голки для шиття, а кому потрібні голки для життя? (Їжак)

Хто на своїй голові ліс носить? (Олень)

Взимку спить, влітку – вулики ворушить. (Ведмідь)

Сірий, ікластий, хоче вівцю вкрасти. (Вовк)

В лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. (Білка)

Куди повзе – за собою хату везе. (Черепаха)

По горах, по долинах, ходить шуба і свитина. (Вівця)

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Загадки про тварин у віршах

Влітку медом ласував, досхочу малини мав.

А як впав глибокий сніг – позіхнув і спати ліг.

Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни.

(Ведмідь)

***

Давно відомий він тобі:

Коли на сонечку дрімає,

Він колискову сам собі

Під ніс тихесенько співає.

Що в пісні тій – ніхто не зна,

І ми про це тут не напишем.

Ми тільки знаєм, що вона

Не до вподоби мишам!

(Кіт)

***

Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст.

На городі побував, нам капусту попсував.

Довгі ноги – скік та скік... Ми погнались, він утік...

(Заєць)

***

Має дуже прудкі ніжки,

Наставляє грізно ріжки

На великого собаку.

Той сховався з переляку.

А дасте ви їй травиці,

Кухлик чистої водиці –

Молочком вас пригостить.

Хто вона? Ану скажіть!

(Коза)

***

Що за шум?

Що за ґвалт?

Чому песик наш гарчить?

Півень злякано кричить?

Кури у хліві сховались?

Бо ... налякались.

То є кого вони злякались?

Ви іще не здогадались?

В темнім лісі проживає,

Довгий хвіст пухнастий має.

Їй на місці не сидиться,

А зовуть її...

(Лисиця)

***

Хто пасеться на лужечку

Товстобокий, наче бочка?

Любить сіном ласувати,

Молочко дає малятам.

– Будьте, му-му-му, здорові

І подякуйте… (Корові)

***

Хай хто хоче, той і дума,

Як від лиски заховатись,

Я ж в клубочок ізгорнувся

І не буду захищатись.

І мене не вкусить лиска –

Бо колюча в мене спина!

Як не схоче поколотись,

Потупцює – та й покине.

(Їжак)

***

Хвостик, як ниточка,

Сама, як калиточка,

А очі, як насінинки.

(Мишка)

***

Як і зайчик, має вушка,

Весь пухнастий, як подушка,

Любить моркву, капустину,

Лагідний, немов дитина.

Білий, ніби заметіль,

В клітці спить маленький…

(Кролик)

***

Величезний на зріст,

Пишним віялом хвіст.

До колін борода.

Що за горда хода!

По усьому двору

Розганяє дітвору.

Порозгонив і зник.

Був це, діти…

(Індик)

***

Крізь зимові заметілі

Пташенята прилетіли.

В них червоні гарні груди –

Ніби яблука усюди

Хтось розвісив у дворі.

Звуться пташки…

(Снігурі)

Сто одеж – і всі без застібок. (Капуста)

А що то за коні в гаю: довгасті, голчасті, зеленої масті, нікого не возять, лише солі просять. (Огірок)

Що то за голова, що лиш зуби й борода? (Часник)

Дівка в коморі, а коса на дворі. (Морква)

Без рук, без ніг, а в'ється, як батіг. (Квасоля)

Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. (Картопля)

***

Їде пані в золотім жупані

Хоч жупан той латка на латці,

Та приймають в кожній хатці.

(Цибуля)

***

В полі хороше мені

Зеленіти навесні.

Чим же я – не молодець? .

Маю диво-корінець,

Все про нього дбаю,

Цукор відкладаю.

(Буряк)

***

На городі виріс дужий,

Круглий, жовтий і байдужий

До червоних помідорів,

До капусти і квасолі.

Хто цей гордий карапуз?

Здогадалися?...

(Гарбуз)

***

Печуть мене, смажать і варять,

Їдять мене і дуже хвалять.

(Картопля)

Дерево не цвіте, однак врожай дає. (Інжир)

***

Червоний колір, а винний смак. Кам'яне серце. Чому ж це так? (Вишня)

***

Помаранчевий, кругленький

Солоденький і смачненький

Не тутешній він, а гість.

З Африки привіз привіт.

(Апельсин)

***

Народжується з квітки,

Його всі люблять дітки,

Заліза в нім багато,

Рум'яне і хрустке.

А ну, скажіть, малята,

То що ж воно таке?

(Яблуко)

***

Лампочка вгорі висіла,

Стала смачна, пожовтіла.

Діти лампочку зірвали,

З апетитом скуштували. (Груша)

***

Загадка про сливу

Чи то жовта,

Чи то синя

Соковита господиня.

Чи то сонце,

Чи то злива —

Пригостить нас влітку...

(Слива)

***

Мовби на одній нозі.

Він зростає на лозі.

Подивись скоріш в віконце

Грона сповнені всі сонця!

Кожен скуштувати рад

Соковитий...

(Виноград)

***

Він на колір золотистий,

І як персик, бархатистий.

Кісточку виймаємо,

З радістю вживаємо.

(Абрикос)

***

На кущах росте низенько

Оця ягідка кисленька.

Рвеш, так не подряпай ручки,

Бо на тих кущах колючки.

(Аґрус)

***

Фрукт заморський – гордий пан:

пишний чуб, цупкий жупан.

А як скинеш цей жупан, –

смакотою вгостить пан. (Ананас)

Що таке: чотири кольори мають, раз у три місяці барви міняють? (Пори року)

***

У південний край землі

Відлітають журавлі.

Знов лункий шкільний дзвінок

Нас покликав на урок.

Як цей місяць звати?

Прошу відгадати.

(Вересень)

***

У садках, гаях блукає,

Жовті шати одягає

Золотисту стелить постіль –

Жде сестрицю білу в гості.

(Осінь)

***

Коли вона загляне в сад,

Наллється соком виноград,

І пізні яблука ранет

Солодкі стануть, наче мед.

Як помандрує по гаях

З чарівним пензлем у руках, -

Все розмалює на путі,

Берізки стануть золоті!

І ми її уклінно просим:

– Заходь у гості, щедра …

(Осінь)

***

Прийшла дівчина до хати,

Узялась хазяйнувати:

Вправно скриню відімкнула,

В жовту свитку ліс вдягнула.

(Осінь)

***

Чарівник прийшов у ліс,

Фарби, пензлика приніс.

У діброві та садочку

Стали жовтими листочки. (Жовтень)

Стало біло навкруги,

Я розтрушую сніги,

Наганяю холоди,

Води сковую в льоди

В дружбі з дітьми я всіма.

Здогадались? Я...

(Зима)

***

Ой, немає їм ціни!

По льоду біжать вони –

Швидконогі…

(Ковзани)

***

Я падаю на ваші хати.

Я білий-білий, волохатий.

Я прилипаю вам до ніг

І називаюсь просто…

(Сніг)

***

Що то за віз,

Що без коліс,

Влітку відпочиває

Взимку дітей катає

(Санчата)

***

Він малює на вікні

Гарні квіти крижані,

На дитячих щічках – маки,

З ним узимку дружить всякий.

(Мороз)

Три брати ідуть по світу –

Від зими назустріч літу.

Перший пройде – тане лід,

Другий пройде – всюди квіт,

Третій пройде – укрива

Землю шовкова трава!

Нерозлучні три брати.

Не стрічався з ними ти?

(Березень, квітень травень)

***

Привітанням журавля я пробуджую поля,

Небеса і ручаї та заквітчую гаї.

Відгадали, хто вона, ця красуня чарівна ?

(Весна)

***

Де вона проходить –

Там травиця сходить,

Квіти розцвітають,

Солов'ї співають.

(Весна)

***

Тільки вчора теплий вітер

Вість приніс нам від весни,

А сьогодні дивні квіти

Крізь замети проросли.

(Підсніжники)

***

Коли це буває і як вона зветься:

Хмаринка плаче, а поле сміється?

(Весняний дощ)

Полунички у сметанці,

Соловей щебече зрання,

Дощ немов крізь ситечко,

Наступило...

(Літечко)

***

Теплий довгий-довгий день,

Повна миска черешень,

Достигає жовтий колос,

Демонструє коник голос,

І суничка дозріває.

Тож коли це все буває?

(Влітку)

***

В небі ластівка летить,

З вітром листя шелестить,

Воду п'є лелека.

Сонце палить.

Спека.

Дозріває жито.

Яка пора?

(Літо)

***

Сонце пече, і липа цвіте,

Вишня поспіває, коли це буває?

(Влітку)

***

У садках – смачна малина,

Аґрус, яблука, ожина.

Фрукти й зелень соковита –

Це смачні дарунки…

(Літа)

Яке колесо не крутиться під час правого розвороту? (Запасне)

Це нежива істота, але в неї є 5 пальців. (Рукавичка)

Яке слово в словнику написано неправильно? (Неправильно)

Вантажівка їхала в село. По дорозі вона зустріла 4 легкові машини. Скільки машин їхало в село? (Одна)

Якою рукою краще розмішувати чай? (Найкраще ложкою)

Нагодуй мене і я буду жити, але дай води – і я помру. Хто я? (Вогонь)

Хто ходить сидячи? (Шахіст)

Народжуються – летять, живуть – лежать, вмирають – спливають. (Сніжинки)

Що намокає, поки сушить? (Рушник)

Що більше з неї береш, то більше стає … Що це? (Яма)

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