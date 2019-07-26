Простий тест: дізнайся свій характер за одну хвилину

Цей тест з чотирьох питань розповість про риси вашого характеру! Потратьте хвилинку свого часу, аби пізнати себе трохи краще.

Цей невеликий тест, звичайно, не відкриє всіх таємниць вашого характеру, але, можливо, ви дізнаєтеся про себе щось новеньке. У ньому всього чотири простих запитання, і ви витратите хвилину, щоб відповісти на них і прочитати результат.

ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?

Швидше за все, ви не зможете зупинитися і почнете чіплятися з цим тестом до друзів і знайомих. Не зупиняйтесь і звіряйте свої відповіді ;)

Якщо боїтеся забути обрані цифри – перед проходженням тесту обов'язково запасіться ручкою і папірцем.

Отже, ось чотири питання:

1. Складіть пальці в замок

Якщо великий палець лівої руки опиниться зверху, ставте цифру 1, а якщо зверху палець правої руки – 2.

2. Уявіть, що вам треба прицілитися, і закрийте долонею одне око

Якщо ви закрили праве око, ставте 1, якщо лівий – 2.

3. Схрестіть руки на грудях

Яка рука зверху? Якщо права – 2, якщо ліва – 1.

4. Поплескайте в долоні

Якщо ліва рука зверху, то остання цифра – 1, якщо права – 2.

Ось і все! А тепер читайте результати:

2222 – у вас стійкий тип характеру, ви консерватор. Не любите конфлікти і суперечки.

2221 – ви дуже нерішуча людина.

2212 – ви комунікабельні, знаходите спільну мову практично з будь-якою людиною.

2111 – ви непостійні, робите все самі, не шукаєте підтримки інших.

2211 – рідкісне поєднання: ви комунікабельні та маєте доволі м'який характер.

2122 – у вас аналітичний склад розуму, ваше ставлення до всього обережне, проявляєте деякий холод у стосунках з оточуючими.

2121 – найбільш рідкісне поєднання: ви беззахисні і схильні до впливу інших.

1112 – ви емоційні, енергійні й рішучі.

1222 – ці поєднання зустрічається досить часто: ви не виявляєте завзятості і наполегливості у розв'язанні життєвих питань, схильні до чужого впливу. Водночас ви емоційні й комунікабельні, маєте харизму.

1221 – вас характеризує емоційність, нестача наполегливості, дуже м'який характер.

1122 – ви дружелюбна людина, але при цьому трохи наївна. Схильні до самокопання, аналізу своїх дій. Інтересів багато, але не на все вистачає часу.

1121 – ви дуже довіряєте людям, у вас м'який характер. Швидше за все, ви творча натура.

1111 – ви обожнюєте зміни і шукаєте нестандартний підхід до звичайних речей. Творчість грає у вашому житті далеко не останню роль. Сильні емоції, виражений індивідуалізм, егоїзм. Ви вперті й егоїстичні, але це не заважає вам жити.

1212 – ви сильна духом й уперта людина, досягаєте поставлених цілей.

1211 – ви схильні до самоаналізу, трохи замкнуті, досить складно знаходите спільну мову з людьми. Однак у вас сильний дух, і якщо ви поставили мету, швидше за все, вона буде досягнута.

2112 – ви проста й щира людна, спокійно знаходите нових друзів, заводите знайомства і часто міняєте захоплення.

А ваші результати характеризують вас? Пишіть у коментарях. P.S. Головне – не сприймайте тест занадто серйозно :)

Психологічний тест: Перше, що ти побачиш на картинці, розповість про тебе усю правду