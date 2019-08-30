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Кілька порад, які допоможуть вам пережити переліт з дітьми
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Авіапереліт з дітьми – колосальний стрес для батьків. Досвідчені мандрівники та бортпровідники розповіли про деякі хитрощі, застосування яких допомагає знизити градус напруги. Ділимось ними з вами!
Більшість сімей намагаються пройти в літак всі разом. Однак стюардеса American Airlines Лорен Бамонт рекомендує батькам розділитися: краще нехай спочатку батько підніме на борт всі сумки та коляски. В цей час мама може залишитися з дітьми. Якщо вони зайдуть у літак в кінці посадки, то малюки не перевтомляться під час очікування злету.
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Ще одна порада – одягнути комфортний одяг у кілька шарів. За словами бортпровідників, для дитини варто вибрати вільний, зручний, дихаючий одяг, бажано з бавовни. Якщо в салоні стане спекотно, то верхній шар, наприклад, светр або куртку, можна зняти.
Досвідчені мандрівники рекомендують про всяк випадок взяти з собою з дому для дітей який-небудь перекус. Відмінними варіантами можуть бути фрукти, вівсяні батончики та цукерки. Обов'язково варто взяти на борту воду.
Слід також продумати заздалегідь, чим зайняти дитину під час перельоту. Добре, якщо у вас будуть з собою книжки-розмальовки з олівцями, пазли, альбоми з наклейками, невеликі іграшки. Вони допоможуть дітям відволіктися, заспокоїтися і навіть заснути.
Деякі туристи рекомендують активно використовувати для ігор простір у літаку. Наприклад, за допомогою пледа можна зробити на сидінні щось подібне до намету. Інший варіант – пройтися до вбиральні, щоб, наприклад, дізнатися, чи може туди поміститися тато і двоє дітей. Деяких юних пасажирів здатне заспокоїти навіть просте миття рук у раковині.
Щоб діти легше перенесли довгий переліт, можна до посадки втомити дітей активними іграми. Тоді вони швидше заснуть на борту літака. Приспати маленьких, допоможуть також навушники з шумопоглинання й аудіокниги.
Якщо ви летите в країну з іншим часовим поясом, бортпровідники радять засипати за часом пункту призначення. Це допоможе організму швидше звикнути до майбутніх змін.
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