Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

NASA показало на відео подорож гігантських островів сміття в океані

  • 25
NASA показало на відео подорож гігантських островів сміття в океані - фото 1

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США показало процес створення і росту Великої сміттєвої плями в Тихому океані. Візуалізацію створили за допомогою спеціальних буїв, які запускали в океан для відстеження переміщення сміттєвих масивів.

Науковцям вдалося наочно побачити багаторічний процес утворення сміттєвих "островів". Зараз Велика тихоокеанська сміттєва пляма, яка розташована у Тихому океані між узбережжям Каліфорнії і Гавайськими островами, займає площу у 2,1 млн кв. км, що за розмірами відповідає Гренландії. При цьому у 2015 році сміття займало лише 1,6 млн кв. км.

І ще: NASA випустила гру, в якій можна керувати кораблем SpaceX Crew Dragon

Однак на відео видно, як в океані ростуть нові "острова". Процес їхньої "еволюції" вдалося відстежити завдяки встановленим компанією NOAA буїв з датчиками геолокації.

Вчені відзначають, що практично наполовину пляма складається з елементів рибальських сіток. Завдяки дослідженням також вдалося з'ясувати, що накопичення пластику у сміттєвій плямі відбувається швидше, ніж якби нове сміття з'являлося тільки за рахунок океанських течій.

Читайте також: NASA взялася вивчати місячний ґрунт, який пролежав недоторканим 40 років

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro
  • 12 листопада, 12:15
  • 853
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху
  • 12 листопада, 14:00
  • 5611
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • 14 листопада, 17:21
  • 2156
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології