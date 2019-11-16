NASA показало на відео подорож гігантських островів сміття в океані

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США показало процес створення і росту Великої сміттєвої плями в Тихому океані. Візуалізацію створили за допомогою спеціальних буїв, які запускали в океан для відстеження переміщення сміттєвих масивів.

Науковцям вдалося наочно побачити багаторічний процес утворення сміттєвих "островів". Зараз Велика тихоокеанська сміттєва пляма, яка розташована у Тихому океані між узбережжям Каліфорнії і Гавайськими островами, займає площу у 2,1 млн кв. км, що за розмірами відповідає Гренландії. При цьому у 2015 році сміття займало лише 1,6 млн кв. км.

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Однак на відео видно, як в океані ростуть нові "острова". Процес їхньої "еволюції" вдалося відстежити завдяки встановленим компанією NOAA буїв з датчиками геолокації.

Вчені відзначають, що практично наполовину пляма складається з елементів рибальських сіток. Завдяки дослідженням також вдалося з'ясувати, що накопичення пластику у сміттєвій плямі відбувається швидше, ніж якби нове сміття з'являлося тільки за рахунок океанських течій.

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