NASA випустила гру, в якій можна керувати кораблем SpaceX Crew Dragon

Агентство NASA випустило гру-симулятор Rocket Science Ride 2 Station, в якій можна відчути себе учасником місії на кораблі Crew Dragon від SpaceX. Міні-гра представляє спрощену симуляцію того, як будуть здійснюватися польоти приватних кораблів на МКС.

Космічний симулятор проведе вас через всі підготовчі етапи: від вибору корабля і екіпажу до запуску і стикування з Міжнародною космічною станцією. Для додаткового рівня складності ви можете навіть вибрати стикування зі станцією в повністю ручному режимі.

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Переходьте за посиланням, щоб грати онлайн Rocket Science Ride 2 Station.

Протягом всього процесу створення і запуску своєї ракети користувачі проходять через те, що кожен компонент і член екіпажу робить для виконання місії, роблячи додаток важливим з освітньої точки зору. Гравці можуть вибирати головного героя зі справжніх космонавтів зі своїми біографіями.

Звичайно, 3D-анімація залишає бажати кращого, але це смілива спроба розповісти про те, що значить запускати комерційну місію з екіпажем.

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