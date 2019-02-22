Зафіксований найдальший об'єкт Сонячної системи

Дослідники натрапили на нового претендента на звання найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи. Об'єкт розташований приблизно у 140 разів дальше від Сонця, ніж відстань між зіркою і Землею, яка відома як астрономічна одиниця.

Вчені назвали об'єкт FarFarOut. Вони визнали, що дуже мало знали про об'єкт, який вони випадково виявили при пошуку Планети X.

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Крім того, доктор Скотт Шеппард зафіксував небесне тіло при аналізі деяких даних. Воно побило рекорд найвіддаленішого об'єкта у Сонячній системі – 120 а.о., який був названий Farout і також виявлений доктором Шеппардом ще в грудні.

Найдальший об'єкт Сонячної системи



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