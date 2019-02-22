Науковці заявили, що Місяць перебуває в атмосфері Землі

Орбіта Місяця пролягає в земній атмосфері, з'ясувала міжнародна група вчених. Вказують на це дані, які були отримані ще в 1990-х роках, проте проаналізовані тільки зараз.

Європейський зонд SOHO працює в космосі ще з 1996 року, ведучи спостереження за Сонцем, зарядженими частинками і електромагнітними полями. Апарат перебуває в точці Лагранжа L1 системи Земля – ​​Сонце, приблизно в 1,5 км від нас. Новий аналіз його даних показав, що вплив земної атмосфери відчувається далеко за межами самої планети, на відстані до 630 тисяч кілометрів – удвічі далі орбіти Місяця.

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Орбіта Місяця пролягає в земній атмосфері: графіка

Зовнішня і найрозрідженіша частина земної атмосфери називається екзосфери. Частинок тут вкрай мало, рухаються вони з великими швидкостями і легко залишають область тяжіння планети, вирушаючи у відкритий космос. Область, заповнена найлегшими атомами водню, які випаровуються з екзосфери, називається короною Землі (геокороною), і її можна вважати найдальшим кордоном атмосфери.

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