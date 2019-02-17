Ще швидше: у NASA назвали дату доставки людей на Місяць

Американське космічне агентство NASA планує пришвидшити місію з людьми на Місяці. Залишилось не так багато часу!

Науковці NASA планують вже до 2024 року випробувати корабель для місії відправки людей на супутник Землі, а до 2028 провести екскурс на Місяць.

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Вже у березні у космічному агентстві направлять офіційний запит на створення корабля для транспортування людей до супутника Землі, а також оголосять конкурс серед аерокосмічних компаній. Переможець з найвигіднішими умовами й займатиметься цією важливою місією.

У представництві NASA розповідають, що готові до пропозицій і від держкосмічних агентств, і від приватників, як Boeing, Blue Origin та SpaceX. Тому, можливо, що й Ілон Маск докладеться до переправлення людей на Місяць.

До того ж, науковці пришвидшують і програми з доставки на природний супутник наукового обладнання, щоб вивчити детальніше місячний ґрунт. Це дозволить дізнатися, чи можливо на планеті вирощувати рослини та добувати воду.

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