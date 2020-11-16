Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)

Популярна порноакторка Лана Роудс прочинила залаштунки роботи у пікантній індустрії, а також розповіла, як зйомки у фільмах з рейтингом 18+ позначаються на реальному інтимі.

24-річна американська порноакторка Лана Роудс стала зіркою подкасту "Call Her Daddy", де розповіла ведучій Алекс Купер про те, як активні зйомки у фільмах для дорослих вплинули на її особисте життя.

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Амар Мепл (справжнє ім'я Лани Роудс) зізналась, що робота у порноіндустрії може змінити інтимне життя. За її словами, близькість стала "механічною", тож вона навіть розпрощалась з реальним сексом поза камерами.

"Моє життя було повністю пов'язане з роботою. Я прокидалась щодня і йшла знімати гарячу сцену – у мене не було життя. Я думаю, що майже забула, як займатись справжнім сексом, оскільки це було настільки інсценізовано та механічно. У вас буде чимало проблем з вагіною, і це завжди боляче," – пояснила вона.

Саме через такі проблеми американська зірка стрічок для дорослих і провела в цій сфері менш як рік свого життя. Але навіть ці кілька місяців дозволили зробити її однією із найпопулярніших дівчат на Pornhub.

Після такої кількості уваги вона вирішила, що може сама собі бути босом. І це не дивно, адже за Ланою стежать понад 12 мільйонів підписників в соцмережі Instagram, що допомагає їй вкладати вигідні угоди з брендами, приміром, одягу. Звісно ж, красуня ще й веде сторінку на платформі OnlyFans, де ділиться пікантними кадрами зі своїми прихильниками.

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