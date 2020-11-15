Памела Андерсон порадувала шанувальників черговим голими фото (18+)

Знаменита американська актриса, модель і секс-символ 90-х Памела Андерсон опублікувала в Instagram фото, на якому позує оголеною. Легендарна зірка знову завела своїх шанувальників.

На свіжому пікантному знімку 53-річна Памела Андерсон стоїть оголеною біля вікна. Однією рукою красуня сперлася на вікно, а другою тримає кофту, яка прикриває її інтимні місця.

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Волосся зірка Playboy розпустила і злегка нахилила голову назад. Модель прийняла таку позу, що було видно всі вигини її тіла.

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