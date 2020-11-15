Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Памела Андерсон порадувала шанувальників черговим голими фото (18+)

  • 200
Памела Андерсон - фото 1
Памела Андерсон / instagram

Знаменита американська актриса, модель і секс-символ 90-х Памела Андерсон опублікувала в Instagram фото, на якому позує оголеною. Легендарна зірка знову завела своїх шанувальників.

На свіжому пікантному знімку 53-річна Памела Андерсон стоїть оголеною біля вікна. Однією рукою красуня сперлася на вікно, а другою тримає кофту, яка прикриває її інтимні місця.

І ще: Найкрасивіша жінка світу розбурхала "голою" фотосесією (18+)

Волосся зірка Playboy розпустила і злегка нахилила голову назад. Модель прийняла таку позу, що було видно всі вигини її тіла.

Читайте також: Фітоняшка засвітила фігуру в екстремальному топі (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
  • 08 листопада, 18:50
  • 4523
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 232
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2641657
Загрузка...
Новини