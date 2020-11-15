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Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)

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Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Луна Бенна, – зваблива американська модель, яка стала жертвою власної привабливості.

21-річна Луна Бенна з Чикаго (США) зіткнулася з незвичайною проблемою. За словами дівчини, Tinder видалив її аккаунт, тому що вона занадто хороша. Виникли підозри, що ефектні знімки дівчини постить інша людина, а не вона сама. Тож красуня стала жертвою власної привабливості.

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А вся річ у тому, що фотографії Луни крали багато користувачок додатку для знайомств, видаючи їх за свої, щоб привабити чоловіків. Частина фейкових акаунтів з зображеннями звабливої американки належала повіям або шахраям. Зрештою, не розібравшись в першоджерелі, Луну теж заблокували, вирішивши, що й вона привласнила чужі знімки.

Вперше наша сьогоднішня героїня зареєструвалася у Tinder в 2017 році. Бенна сподівалася знайти любов і отримувала величезну кількість уваги від інших користувачів. Їй пропонували оплатити відпустку або дати грошей, якщо вона погодиться на зустріч. Один зі співрозмовників навіть запропонував їй одружитися. Дівчина підкреслила, що зустрічалася з людьми з Tinder всього пару разів. Проте Луні все ж вдалося знайти бойфренда перед тим, як її акаунт видалили.

Однак своїх шанувальників без жарких фото вона залишати не поспішає. У моделі понад 1,2 мільйона підписників в Instagram, де вона часто ділиться своїми відвертими фото у білизні, а деколи й зовсім фотографується голяка. У Луни апетитні форми, яким не втомлюються робити компліменти фанати. І ось найпікантніші знімки красуні:

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435132

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435133

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435134

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435135

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435136

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435137

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435138

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435139

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435140

Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+) - фото 435141

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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