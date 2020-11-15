На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
-
- 147
Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Луна Бенна, – зваблива американська модель, яка стала жертвою власної привабливості.
21-річна Луна Бенна з Чикаго (США) зіткнулася з незвичайною проблемою. За словами дівчини, Tinder видалив її аккаунт, тому що вона занадто хороша. Виникли підозри, що ефектні знімки дівчини постить інша людина, а не вона сама. Тож красуня стала жертвою власної привабливості.
Тут спокусливо: Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
А вся річ у тому, що фотографії Луни крали багато користувачок додатку для знайомств, видаючи їх за свої, щоб привабити чоловіків. Частина фейкових акаунтів з зображеннями звабливої американки належала повіям або шахраям. Зрештою, не розібравшись в першоджерелі, Луну теж заблокували, вирішивши, що й вона привласнила чужі знімки.
Вперше наша сьогоднішня героїня зареєструвалася у Tinder в 2017 році. Бенна сподівалася знайти любов і отримувала величезну кількість уваги від інших користувачів. Їй пропонували оплатити відпустку або дати грошей, якщо вона погодиться на зустріч. Один зі співрозмовників навіть запропонував їй одружитися. Дівчина підкреслила, що зустрічалася з людьми з Tinder всього пару разів. Проте Луні все ж вдалося знайти бойфренда перед тим, як її акаунт видалили.
Однак своїх шанувальників без жарких фото вона залишати не поспішає. У моделі понад 1,2 мільйона підписників в Instagram, де вона часто ділиться своїми відвертими фото у білизні, а деколи й зовсім фотографується голяка. У Луни апетитні форми, яким не втомлюються робити компліменти фанати. І ось найпікантніші знімки красуні:
Читайте також: Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
- 15 листопада
-
21:53Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
-
21:2116 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Найбрудніше авто: водій рік не чистив машину, і ось що витягли з неї працівники мийки
-
20:22Памела Андерсон порадувала шанувальників черговим голими фото (18+)
-
19:51Гаррі Стайлс став першим чоловіком на обкладинці американського Vogue: сміливі фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:23У Києві жорстко покарали водія дорогої машини за нахабну парковку: фотофакт
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
18:18Гороскоп на 16 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Volkswagen Touareg навчили самостійно паркуватися за допомогою смартфона: відео
-
17:25Двейн Джонсон не помістився у замовлений спорткар на зйомках фільму Netflix: епічне фото
-
16:54Учені створили м'ясо з клітин людського тіла і крові
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51Папа Римський Франциск постави лайк сексуальній моделі в Instagram: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:19Домашній кінотеатр вдома: круті ідеї, від яких перехоплює дух (фото)
-
14:50Скільки заробляють найбагатші стрімери світу: шокуючі цифри
-
14:20Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
13:24Це простий продукт продовжує тривалість життя
-
12:56Найкрасивіша жінка світу розбурхала "голою" фотосесією (18+)
-
12:22Упіймали на гарячому: епічне відео з котом підкорює мережу
-
11:57Просто нестерпні: знаки Зодіаку, з якими завжди складно
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
10:51Чи варто качати прес кожного дня: відповідь тренера
- 15 листопада
-
21:53Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада
-
08:20Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин
- 14 листопада
-
21:21Сексуальна запальничка: Надя Дорофєєва знялася у спокусливій спідній білизні (18+)
-
19:13Чоловік втратив смак через COVID-19 та влаштував собі челендж брутальною їжею: відео
-
16:16Названий найбільш ефективний спосіб продовжити життя
-
12:18Чому плітки корисні для здоров'я і розвитку
-
09:42Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 14 листопада
-
08:137 способів схуднути без спортзалу: спробуйте і ви
- 13 листопада
-
21:5822 фрази, які говорять під час заняття сексом і спортом
-
18:30Якими будуть побачення у 2021 році: названо головні тренди
-
16:12YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним
-
13:41У яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: яка ситуація в Україні
-
11:15П'ятниця 13: як уникнути неприємностей у цей день
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 листопада
-
07:215 причин перенести тренування на ранок
- 12 листопада
-
20:20Найпікантніші фото моделей за тиждень, від яких важко відвести погляд (18+)
-
18:00ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
-
16:22На яких авто їздить новообраний президент США Джо Байден
-
14:16Простий психологічний тест: виберіть хвилю і дізнайтесь більше про себе
-
11:205 крутих причин, чому варто вставати рано