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Забудьте про спальню: експерти назвали найкраще місце для сексу в домі

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Не обмежуйтесь лише спальнею

Якщо у вашому інтимному житті змінюється хіба постільна білизна, то з цим потрібно щось робити. Фахівці назвали найкраще місце для сексу в домі, яке ви однозначно зобов'язані випробувати сьогодні!

Лікар Шахзаді Харпер, котра спеціалізується на гормональному здоров'ї та менопаузі вважає, що найкращим місцем є, як би це дивно не звучало, саме кухня.

І ще: Найкращі в ліжку: ще одна вагома причина не лінуватися

На її думку, саме на кухні є все необхідне для того, аби вам було і комфортно і корисно: стіл і крісла. Саме секс на столі або на кріслі буде найефективнішим для спалювання калорій.

Дослідження підтверджують: за пів години заняття сексом на цих поверхнях жінка може втратити 69 калорій, а чоловік – 101.

Найкращі пози: партнерка лежить на стільниці, а ви – стоїте. Або ж ви сидите на кріслі, а ваша кохана – зверху.

Спробуйте зайнятися сексом на кухні - фото 337076

Утім, щоб секс приніс лише приємні відчуття на не викликав "муркотіння" живота, не бажано приступати до цього заняття відразу після вечері.

Якщо коротко, то секс на кухні не лише принесе задоволення, а й зможе замінити вам похід до тренажерного залу ;)

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Джерело: Menslife
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