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Забудьте про спальню: експерти назвали найкраще місце для сексу в домі
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Якщо у вашому інтимному житті змінюється хіба постільна білизна, то з цим потрібно щось робити. Фахівці назвали найкраще місце для сексу в домі, яке ви однозначно зобов'язані випробувати сьогодні!
Лікар Шахзаді Харпер, котра спеціалізується на гормональному здоров'ї та менопаузі вважає, що найкращим місцем є, як би це дивно не звучало, саме кухня.
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На її думку, саме на кухні є все необхідне для того, аби вам було і комфортно і корисно: стіл і крісла. Саме секс на столі або на кріслі буде найефективнішим для спалювання калорій.
Дослідження підтверджують: за пів години заняття сексом на цих поверхнях жінка може втратити 69 калорій, а чоловік – 101.
Найкращі пози: партнерка лежить на стільниці, а ви – стоїте. Або ж ви сидите на кріслі, а ваша кохана – зверху.
Утім, щоб секс приніс лише приємні відчуття на не викликав "муркотіння" живота, не бажано приступати до цього заняття відразу після вечері.
Якщо коротко, то секс на кухні не лише принесе задоволення, а й зможе замінити вам похід до тренажерного залу ;)
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