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Найкращі в ліжку: ще одна вагома причина не лінуватися

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Спортсменів вважають найкращими коханцями - фото 1
Спортсменів вважають найкращими коханцями

Науковці намагаються вивести формулу, яка б допомогла людям отримувати максимум задоволення від занять сексом. Цього разу вони визначили, кого ж вважають найкращими в ліжку. Відповідь вас не вразить, але допоможе додатково змотивувати себе до нових звершень!

Отже, дослідження вчених з Гарвардської школи суспільної охорони здоров'я показали, що спортсмени не лише частіше займаються коханням, а й у цілому мають підвищений сексуальний апетит, адже після кожного тренування в них підвищується лібідо.

І ще: Не оргазм: науковці розповіли, що найважливіше в сексі

Крім того, спорт покращує кровообіг, що, у свою чергу, позитивно впливає на якість ерекції. Ще одне дослідження розповіло, чому чоловікам потрібно поповнювати запаси вітаміну D. Більше читайте тут!

Науковці рекомендують чоловікам регулярно займатися спортом - фото 336910
Науковці рекомендують чоловікам регулярно займатися спортом

Дослідження проводили у групі, де піддослідним було від 45 до 60 років. Вони займалися фізичною активністю, яка позитивно впливала на інтимне життя. З'ясувалося, що 4-5 тренувань на тиждень скорочують ризик імпотенції на 80%.

Також чоловіки, які займаються спортом, можуть кохатися значно довше. Воно й не дивно, адже секс – та ще дисципліна. Втім, науковці зазначають, що зловживання фізичною активністю може стати причиною діаметрально протилежних результатів. Головне в цьому ділі – знати міру!

Особливо актуально: 7 поз для лінивого сексу влітку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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