Забудь про спіднє: фітоняшка показала новий звабливий тренд (18+)

Популярна блогерка Теммі Хемброу нагадала своїм фанатам про новий тренд літа 2020, а саме крихітні легкі топи без білизни. Звісно ж, такий образ білявка приміряла на себе.

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд дівчина працює фітнес-тренером, який надає свої послуги онлайн, а також демонструє результати тренувань на власному тілі. Тож не дивно, що сторінка Теммі переповнена відвертими кадрами.

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Свіжі фото білявки теж не стали винятком, адже на них білявка постала у порваних джинсах, а також крихітному білому топі, який ледь прикриває її апетитні форми. Звісно ж, про спіднє можна забути, але навряд чи щось врятує Теммі від позування топлес, якщо на вулиці буде вітряно. Тому такі тренди не завжди виглядають круто поза соцмережами.

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