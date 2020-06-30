Найсексуальніша гравець у покер засвітила розкішні форми

Відома модель та одна із найпривабливіших гравців у покер Сара Андервуд знову привернула увагу фанатів своєю ефектною фігурою. Тут спекотно!

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Нещодавно красуня нагадала, що літо – пора не лише купальників, а й легких коротеньких костюмів. Саме таке вбрання приміряла Сара, підкресливши свої апетитні форми.

Гортайте галерею:

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