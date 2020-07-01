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Скандальна Кайлі Дженнер вразила фото тільки у корсеті (18+)

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Кайлі Дженнер у корсеті - фото 1
Кайлі Дженнер у корсеті / instagram.com/kyliejenner

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі через відвертий образ. Дівчина вирішила похизуватись формами лише у корсеті.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 183 млн користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Кайлі вирішила приміряти кілька пікантних білизняних образів, а ефектні фото у нюдовому корсеті викликали справжній захват у фанатів. Але далеко не всі засипали Дженнер компліментами, адже дівчину розкритикували через створення трендів на осину талію та пишні форми. У коментарях не могли не закликати модель і нарешті оплатити роботу її працівникам з Бангладешу, яких сімейство Кардашян просто кинуло без грошей.

Скандальна Кайлі Дженнер вразила фото тільки у корсеті (18+) - фото 413256

Скандальна Кайлі Дженнер вразила фото тільки у корсеті (18+) - фото 413257

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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