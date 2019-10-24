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Заборонена сукня Олени Зеленської в Японії: правда чи міф
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Перша леді України Олена Зеленська опинилась у центрі нових обговорень через своє вбрання на інтронізації імператора Японії. Користувачі обурюються, що дружина Зеленського обрала заборонений колір, який порушує етикет. Чи справді це так – читайте далі.
Журналіст-політолог Хірано Такаші провів факт-чекінг, щоб визначити, чи справді Олена Зеленська показала презирливе ставлення до японської культури та етикету своїм образом на церемонії інтронізації нового імператора країни. У мережі активно обговорюють ситуацію з її жовтою сукнею, наголошуючи, що цей колір заборонено в Японії. Чи справді це так – читайте далі.
У Вікіпедії чітко пише про заборону
В українській Вікіпедії справді існує сторінка про заборонені кольори, які можуть використовувати тільки члени родини імператора. Ця заборона була введено ще на початку 8 століття і поширюється на 8 відтінків, серед яких є гарденійовий. Саме таке забарвлення має сукні першої леді України. Однак японська Вікіпедія не повідомляє, що така давня заборона досі дійсна.
Як діє заборона в Японії
"Жодної юридичної заборони на використання якихось кольорів на сучасному етапі в Японії немає. У відкритих джерелах я не знайшов жодного документа, яким би це передбачалося. Водночас, існує два кольори, які вважаються особливо складними у створенні. Йдеться про кольори на шовку, які можна отримати за конкретної традиційної технології з використанням конкретних речовин", – наголошує журналіст.
Він припустив, що якби хтось справді обрав ідентичне вбрання, як в імператора чи когось з його родини, а також прийшов на церемонію інтронізації, то таку креативну людину просто б не пропустили на вході.
Дрес-код для відвідувачів інтронізації імператора Японії
Офіційне видання уряд Японії ще у номера 26 вересня 2019 опублікувало всю необхідну інформацію про дрес-коди. Все доволі просто: довге плаття, денне плаття, кімоно з білим коміром або подібні. Про кольори жодної інформації нема. Лише імператору та його сину визначено конкретні два кольори, які начебто не варто одягати іншим.
Критика сукні Олени Зеленської серед японців
Після церемонії населення Японії не висловило жодної критики щодо одягу української першої леді. А от вбрання дружини прем"єр-міністра Японії викликало реальний шквал невдоволення. А все тому, що сукня жінки була надто короткою для такого заходу – лише по коліно.
Японці і жовтий колір у звичайному одязі
"Японці спокійно носять у повсякденному житті одяг кольору плаття Олени Зеленської. Я сам вчора був у светрі подібного кольору, який купив у японському магазині UNIQLO, де продається недорогий одяг", – підсумував журналіст.
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