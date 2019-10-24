Заборонена сукня Олени Зеленської в Японії: правда чи міф

Перша леді України Олена Зеленська опинилась у центрі нових обговорень через своє вбрання на інтронізації імператора Японії. Користувачі обурюються, що дружина Зеленського обрала заборонений колір, який порушує етикет. Чи справді це так – читайте далі.

Журналіст-політолог Хірано Такаші провів факт-чекінг, щоб визначити, чи справді Олена Зеленська показала презирливе ставлення до японської культури та етикету своїм образом на церемонії інтронізації нового імператора країни. У мережі активно обговорюють ситуацію з її жовтою сукнею, наголошуючи, що цей колір заборонено в Японії. Чи справді це так – читайте далі.

У Вікіпедії чітко пише про заборону

В українській Вікіпедії справді існує сторінка про заборонені кольори, які можуть використовувати тільки члени родини імператора. Ця заборона була введено ще на початку 8 століття і поширюється на 8 відтінків, серед яких є гарденійовий. Саме таке забарвлення має сукні першої леді України. Однак японська Вікіпедія не повідомляє, що така давня заборона досі дійсна.

Як діє заборона в Японії

"Жодної юридичної заборони на використання якихось кольорів на сучасному етапі в Японії немає. У відкритих джерелах я не знайшов жодного документа, яким би це передбачалося. Водночас, існує два кольори, які вважаються особливо складними у створенні. Йдеться про кольори на шовку, які можна отримати за конкретної традиційної технології з використанням конкретних речовин", – наголошує журналіст.

Він припустив, що якби хтось справді обрав ідентичне вбрання, як в імператора чи когось з його родини, а також прийшов на церемонію інтронізації, то таку креативну людину просто б не пропустили на вході.

Дрес-код для відвідувачів інтронізації імператора Японії

Офіційне видання уряд Японії ще у номера 26 вересня 2019 опублікувало всю необхідну інформацію про дрес-коди. Все доволі просто: довге плаття, денне плаття, кімоно з білим коміром або подібні. Про кольори жодної інформації нема. Лише імператору та його сину визначено конкретні два кольори, які начебто не варто одягати іншим.

У Китаї також не цураються жовтого кольору

Критика сукні Олени Зеленської серед японців

Після церемонії населення Японії не висловило жодної критики щодо одягу української першої леді. А от вбрання дружини прем"єр-міністра Японії викликало реальний шквал невдоволення. А все тому, що сукня жінки була надто короткою для такого заходу – лише по коліно.

Японці і жовтий колір у звичайному одязі

"Японці спокійно носять у повсякденному житті одяг кольору плаття Олени Зеленської. Я сам вчора був у светрі подібного кольору, який купив у японському магазині UNIQLO, де продається недорогий одяг", – підсумував журналіст.

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