Доктор Пінгвін чи принц: Зеленський у фраку побував у Японії

Президент України Володимир Зеленський відвідав Японію та побував на церемонію вступу на престол нового імператора Нарухіто. У мережі вже встигли оцінити стриманий образ українського лідера та першої леді.

В Японії починають нову сторінку в історії, адже сьогодні, 22 листопада, на престол вступив перший імператор, який народився після Другої світової. На такий важливий захід прибув і український президент Володимир Зеленський, чим поділився на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", – відзначив глава України під спільним фото з першою леді. Користувачі звернули увагу на стильний фрак Зеленського, а також встигли пожартувати, що новий імператор Японії насправді хокаге Наруто. Не обійшлось і без креативних компліментів для українського президента, якого порівняли і з принцом, і з Доктором Пінгвіном.

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