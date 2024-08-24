Заборона призначати ліки у "співпраці" з фармкомпаніями – Верховна Рада ухвалила закон

Документ забороняє лікарям, фармацевтам, фахівцям з реабілітації призначати ліки, медвироби чи допоміжні засоби реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів , а саме:

Сьогоднішнє рішення парламенту є важливим кроком на шляху підвищення якості лікування та рівня довіри до медичної системи загалом. Прозорість, відсутність фінансових стимулів і персональної вигоди є запорукою об'єктивності рекомендацій, які надають лікарі, фармацевти та фахівці з реабілітації, – зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Також під заборону підпадаєчи сприяють контролю частоти призначення. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Подібні заборони багато років діють у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки, – розповів депутат фракції "Слуга Народу", голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Фармацевти під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані, які можуть бути еквівалентними за своєю дією, складом або ефективністю. Крім цього, забороняється приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.