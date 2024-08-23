Оновлені медичні довідки для школярів: як оформити у 2024 році

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) напередодні початку нового навчального року нагадало, що правила проведення медичних оглядів в Україні змінилися. Вони розповіли, як тепер мають виглядати довідки.

Перед початком навчального року кожна дитина має пройти профілактичний огляд у лікаря.

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Немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми. Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)". До неї вноситься уся інформація про проведені обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, – пояснили у міністерстві.

Які довідки потрібні для відвідування школи:

1. Довідка форми № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду"

Її ваш педіатр чи сімейний лікар видасть після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів. Огляд включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху, постави та плантографії, інші обстеження.

У довідці для школи лікар зазначає:

прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

місце проживання дитини, телефон батьків;

найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;

дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);

висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків,в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

групу для занять фізичною культурою;

рекомендації.

2.Довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень"

Ця довідка містить інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб. Дані з цієї довідки дозволять медичним працівникам навчальних закладів ознайомитись з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно.

Водночас, у школі можуть попросити принести довідку про щеплення, якщо у навчальному закладі немає таких даних дитини (наприклад, ви перейшли у нову школу). Так само довідка буде потрібна, якщо вашій дитині робили щеплення - планові чи пропущені.

Профілактичний візит до вашого лікаря – чудова нагода проконсультуватисьщодо профілактики хвороб у школі, фізичного навантаження та здорового харчування, – йдеться на сайті МОЗ.

"Медична карта дитини" (форма № 026/о), яку раніше вимагали заклади освіти, більше не потрібна – дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими і зберігатись поза межами медзакладу. Цю форму МОЗ України скасувало у березні 2018 року.

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