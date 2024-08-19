Ось, як українці ставляться до легалізації медичного канабісу – опитування

Закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності 16 серпня. Українці по-різному відреагували на таке рішення.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опитав 1 067 українців про ставлення до легалізації. Результати вражають.

До слова: В Україні легалізували медичний канабіс: що це змінює

Опитування показало, що до легалізації медичного канабісу позитивно ставляться 43% респондентів. Майже втричі менше українців (16%) ставляться негативно. Водночас 41% мають або нейтральне, або невизначене ставлення до легалізації медичного канабісу.

Водночас коли соціологи "уточнювали", що йдеться про легкий наркотик – марихуану, показники схвалення дещо змінилися. У такому формулюванні запитання до легалізації позитивно поставилися вже 45%. Зросла й частка противників, а також тих, хто має нейтральне або невизначене ставлення. Негативно поставилися 23%, а ще 32% – нейтрально чи невизначено.

Євроатлантична інтеграція, яку безумовно підтримує більшість населення України, стосується не лише соціально-економічних чи безпекових питань, а також світоглядного виміру, зокрема, з непростих, дискусійних питань. Це стосується і легалізації канабісу. Зростання позитивного ставлення до легалізації медичного канабісу можна розглядати як один із індикаторів осучаснення цінностей українців та наближення їх до європейських або ж Західних, а також більшої кристалізації України як частини Європейського й загалом Західного світу, – зауважив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування / КМІС

Також соціологи поставили українцям запитання з акцентом на тому, що це полегшить біль багатьом пацієнтам (зокрема онкохворим і пораненим військовим). У такому контексті легалізацію схвалили вже 57% українців. Водночас 14% і надалі мали негативне ставлення, а ще 28% – нейтральне чи невизначене.

Найбільше підтримували легалізацію, незалежно від формулювання запитання, у центральній частині України (53%), найменше – на півдні (43%). Водночас частка противників найвища на сході України (24%), а найнижча – на заході (14%).

Зараз ми спостерігаємо фундаментальні зміни у свідомості громадян, які вже схвально ставляться до легалізації. Проте при цьому варто зберігати обережність. Залишається досить велика частка тих, хто має нейтральне або невизначене ставлення. Крім цього, закон лише набув чинності, і важливо, як саме виглядатиме імплементація. Можна очікувати на наративи про "корупцію у цій сфері", про "перетворення України на нарколабораторію", про "зростання наркозалежних" тощо. Тобто противники легалізації зберігають можливість впливати на громадську думку, і це варто враховувати, щоб не було відкочування від нинішнього (доволі позитивного) стану, – зазначив Грушецький.

Респонденти з вікової групи 60-69 років частіше за інших висловлювали підтримку легалізації (57%). Найменше противників було серед українців віком 18-29 років (7%), а найбільше – у віковій категорії 40-49 років (21%).

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