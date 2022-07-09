Заборона електронних сигарет в Україні: фейки про громадські місця

Що входить до переліку громадських місць, де заборонено курити / Clear Cannabis on Unsplash

З 11 липня в Україні заборонено вживання не лише тютюнових виробів, а й використання пристроїв для споживання табаку, серед яких електронні сигарети та кальяни. Новий закон передбачає заборону саме у громадських місцях, тому розвінчуємо поширені міфи на цю тему.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на те, що чимало людей не надто добре розуміють, у чому полягає заборона використання електронних сигарет та нагрівачів табаку в Україні. Через це в мережі з'являється фейкові інформація про громадські місця, де й не дозволено курити.

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Фейк: Заборонили паління в громадських місцях, але ніхто не знає, що таке громадське місце!

Правда: Мін’юст України наводить чіткий перелік громадських місць, до яких належать: ліфти й таксофони, приміщення та території закладів охорони здоров’я та навчальних закладів, дитячі майданчики, зупинки маршрутних транспортних засобів, підземні переходи тощо.

Повний перелік громадських місць можна дізнатись тут

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Фейк В кожному ресторані є місця, де на столах стоять попільнички з позначкою для куріння електронних сигарет.

Правда: З 11 липня в будь-яких закладах буде також заборонено виділяти місця та ставити попільнички для користувачів електронних сигарет.

Фейк У під’їздах можна палити, це не громадське місце!

Правда: Насправді під'їзди житлових будинків також входять до переліку громадських місць, тому заборона на куріння діє і там.

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