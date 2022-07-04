Скасування безвізу, а не заборона росіян: 3 фейки про візовий режим з РФ

В Україні офіційно ввели візовий режим для громадян Росії, тож тепер далеко не кожен охочий зможе безперешкодно потрапити в нашу країну. Але й щодо цієї теми вже встигли з'явитись фейкові тези.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на те, що в соцмережах поширюються неправдиві припущення щодо скасування безвізового режиму з РФ. Тому експерти доступно спростували ці фейки.

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Фейк №1: У новинах почув, що український уряд заборонив в’їзд громадян РФ в Україну

Правда: Насправді в'їзд росіянам не заборонено, але з 1 липня припинила діяти угода між Україною та РФ про безвіз, яку підписали ще у далекому 1997 у Москві. Тому тепер всі росіяни, які хочуть потрапити в нашу країну, повинні мати візу та всі необхідні документи.

Фейк №2: Бабусі вже 92 роки, вона хотіла, щоб онуки з РФ приїхали її провідати. Тепер онуки бабусю ніколи не побачать!

Правда: Побачать. Але громадяни РФ повинні отримати ряд документів, включно з українською візою, серед яких запрошення з України, Копії даних того, хто запрошує, чинний закордонний паспорт РФ, українську візу, а також суму, не меншу 20 прожиткових мінімумів на місяць (52 тисячі гривень).

Фейк №3: Ми громадяни РФ, не підтримуємо війну в Україні, зараз живемо в ЄС. Ми зможемо приїхати в Україну?

Правда: Всім росіян потрібно мати вище згаданий перелік документам. А ті, хто перебуває на території інших країн, можуть звернутись там до закордонних дипломатичних установ України, щоб оформити візу.

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