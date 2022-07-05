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Нові водійські права і лише пасажирські перевезення: фейки про "транспортний безвіз" з ЄС
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Україна погодила "транспортний безвіз" з Євросоюзом, що відчутно полегшить життя перевізникам та простим українцям. Але чимало громадян не дуже добре розуміють, про що саме йде мова, тож з'являються різноманітні фейки. Розповідаємо, як насправді працює" транспортний безвіз".
29 червня стало історичним днем для автоперевізників, адже після тривалих переговорів Україна погодила з ЄС "транспортний безвіз". Він передбачає, що зникне чимало бюрократичних процедур щодо отримання дозволів на перевезення товарів. Але в соцмережах поширюються фейки щодо такого "безвізу", на які звернули увагу в Центрі протидії дезінформації.
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Фейк №1: В соцмережах прочитав, що Україна та Євросоюз підписали угоду про "транспортний безвіз". Треба робити нові водійські права, щоб виїхати за кордон.
Правда: Європейський Союз буде визнавати українські посвідчення водія, але вони обов'язково мають бути сучасного зразка.
Фейк №2: Цей безвіз тільки для звичайних громадян, а для перевізників взагалі нічого не змінилося
Правда: Тепер українські перевізники не повинні оформляти чимало документів з дозволами для в'їзду до європейських країн.
Фейк №3: Для пасажирських перевезень це все чудово, але великим транспортним компаніям від такого безвізу користі мало.
Правда: Угода про "транспортний безвіз" разом з угодою про "вантажні автомобільні", а також погоджені рішення ЄС про скасування мит та тарифів на українські товари дозволяють українському бізнесу зекономити на оформленні документів та надають для української продукції нові можливості на європейських ринках. Тому найбільше це рішення допомагає саме великим транспортним компаніям теж.
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