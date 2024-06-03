За яких умов можна не піти до ТЦК після вручення повістки: Міноборони назвало причини

До ТЦК можна не йти з кількох причин / Вінниця.info

Згідно з законом, існує чотири серйозні причини, за яких можна не приходити до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки. На них ми і звернемо увагу.

Цю інформацію оприлюднило Міністерство оборони на спеціальному вебресурсі. У відомстві підкреслюють, що таких поважних причин чотири.

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Коли можна не йти до ТЦК після вручення повістки

перешкоди стихійного характеру;

захворювання громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, що завадили йому особисто з'явитися у визначені місце та строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних братів, сестер, дідів, бабусь) або близького родича його дружини (чоловіка).

Проте громадянин має повідомити військкомат про причини своєї відсутності найближчим часом, не пізніше ніж за три дні. Після цього він повинен з'явитися у Територіальний центр комплектування протягом семи календарних днів.

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Крім цього, причини відсутності варто підтвердити відповідними документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій. Нагадаємо, що відмова від візиту до ТЦК та СП може стати причиною адміністративних і кримінальних наслідків.