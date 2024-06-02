Зворушливе відео: звільнена з полону Мар'яна Чечелюк читає вірш, присвячений матері

Під час обміну полонених 31 травня вдалося також звільнити 24-річну Мар'яну Чечелюк. Дівчина перебувала в неволі понад два роки.

Звільнена з російської неволі 24-річна слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк зачитала вірш, присвячений рідній матері. Відповідне відео опублікував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Мар’яна Чечелюк написала цей вірш перебуваючи у полоні. У ньому Мар'яна описала весь жах перебування в неволі та очікування зустрічі з найріднішими.

Мамочко, я вдома… Дякую, мамо, що чекали на мене, що не покинули мене, – перше, що сказала Мар'яна, зателефонувавши мамі після звільнення з полону.

Після початку повномасштабного вторгнення дівчина разом із молодшою сестрою переховувалися під час обстрілів російських військових у стінах "Азовсталі". Сестри виходили з заводу гуманітарним коридором 1 травня, але на фільтрації Мар'яну затримали. Окупанти, які дізналися про професію Мар’яни, забрали її до Донецького СІЗО.

Через стіну з її камерою знаходилась тортурна, де цілодобово катували усіх полонених. За час, проведений в російському полоні, у Марʼяни значно погіршилось здоровʼя, – розповіли у Нацполіції.

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