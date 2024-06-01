Військові, які повернулися з полону, зворушливо виконали пісню "Україно"

Україна 31 травня повернула з російського полону 75 людей. Військовослужбовець Костянтин Миргородський, який понад два роки не бачив рідної землі, заспівав пісню "Україно" разом з побратимами.

Після процедури обміну, коли українських захисників везли автобусом додому, Костянтин Миргородський разом з побратимами виконав пісню "Україно" Тараса Петриненка. Ролик опублікувало видання Суспільне Новини.

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В останній день весни відбувся четвертий із початку року обмін полоненими. За словами президента України Володимира Зеленського, у рамках обміну вдалося повернути 75 людей.

Ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі, – написав Зеленський.

Серед врятованих із полону – 70 чоловіків і пʼятеро жінок. Зокрема шестеро офіцерів та 65 осіб солдатського й сержантського складу. Серед інших, 43 звільнені людини належать до ЗСУ (в їх числі бійці ТрО), 21 – до НГУ, 7 – до ДПСУ. Також повернулися в Україну 4 цивільні жінки.

Повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках, – зазначили в Коордштабі, який діє в системі Головного управління розвідки Міноборони України.

Військовослужбовець Костянтин Миргородський, який сьогодні повернувся з полону, заспівав в автобусі пісню “Україно” разом з побратимами. Він перебував у неволі понад два роки.

Пісня "Україно" вважається неофіційним гімном України. Її автор – народний артист і національна легенда Тарас Петриненко. Перша назва цієї пісні "Поки кохаєм". Вперше вона прозвучала у виконанні Петриненка у 1987 році на Першому каналі Українського радіо в ранковій інформаційно-музичній програмі.

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