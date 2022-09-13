За скільки часу має приїхати швидка: відповідь медиків

За скільки часу має прибути "швидка" в екстрених випадках / JOSHUA COLEMAN on Unsplash

Під час воєнного стану питання здоров'я та медицини загострилось, тож у МОЗ пояснили, за який час повинна приїздити "швидка" за необхідності. Є кілька варіантів складності ситуації, від яких залежить час прибуття.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців. Цього разу фахівці звернули увагу на тему швидкої допомоги та пояснили, від чого залежить час приїзду медиків.

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Всі виклики "швидкої" поділяються на 4 види:

Критичні, які супроводжуються відсутністю чи погіршеним диханням, ознаками крововтрати або значної кровотечі;

які супроводжуються відсутністю чи погіршеним диханням, ознаками крововтрати або значної кровотечі; Екстрені, коли людина втратила свідомість, має ознак кровотечі, гострого мозкового інсульту, гострого коронарного синдрому чи розлади дихання;

коли людина втратила свідомість, має ознак кровотечі, гострого мозкового інсульту, гострого коронарного синдрому чи розлади дихання; Неекстрені, коли пацієнт не у невідкладному стані, але потребує оцінки здоров'я. Тут важливо розуміти, що відтермінування надання меддопомоги не вплине на погіршення стану пацієнта.

коли пацієнт не у невідкладному стані, але потребує оцінки здоров'я. Тут важливо розуміти, що відтермінування надання меддопомоги не вплине на погіршення стану пацієнта. Непрофільні, коли пацієнт не у невідкладному стані та не потребує, щоб йому надали допомогу прямо на місці.

Саме від цього залежить приїзд бригади "швидкої" та час, який потрібно чекати на медиків.

Також до уваги беруть такі обставини, як ускладнення дорожнього руху, погіршення погода, епідемситуація, які можуть збільшити тривалість очікування.

Разом з тим, в умовах воєнного стану у разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд бригади буде відтермінований до припинення загрози, – нагадують медики.

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