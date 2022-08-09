До яких лікарів можна звертатись без направлення: відповідь МОЗ

Під час війни у МОЗ дещо змінили правила для прийому пацієнтів, тож тепер українці без електронного направлення можуть звернутись до деяких лікарів. Детальніше читайте далі.

У Міністерстві охорони здоров'я продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців. Цього разу медики звернули увагу на те, до яких фахівців громадяни можуть йти без скерування. Зазвичай, саме сімейні лікарі формують направлення до вузькопрофільних спеціалістів, проте під час війни ці правила частково змінились.

І ще: У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно

Без направлення українці можуть звертатися, в першу чергу, до лікарів первинної медичної допомоги – педіатрів, терапевтів та сімейних лікарів. В умовах війни наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб також не є обов’язковою.Саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію тощо, якщо стан пацієнта цього вимагає, – пояснюють у МОЗ.

Відзначається, що за нормальних умов саме сімейний лікар формує електронне направлення на прийом до вузькоспеціалізованого фахівця. Однак під час воєнного стану діють і паперові направлення, а до деяких медиків можна звернутись і без нього.

До яких лікарів не потрібне направлення / Derek Finch on Unsplash

Електронне направлення не потрібне для звернення до таких лікарів:

гінеколога, у тому числі дитячого,

психіатра,

нарколога,

стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих),

фтизіатра,

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Читайте також: Як заспокоїти себе під час війни: лайфхаки від психолога