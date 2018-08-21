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За кілька секунд до: кумедне відео з чоловіком стало хітом

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Чоловік, якого упіймали "на гарячому", розвеселив мережу - фото 1
Чоловік, якого упіймали "на гарячому", розвеселив мережу / pxhere

Користувачі не можуть втримати сміх від епічного відео з чоловіком, якого жінка упіймала "на гарячому". Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком bigcoinme поділився кумедним записом, який швидко почав підкорювати топ-100 мережі. За 12 годин відео допис побачили понад 37 тис. осіб, а ще більше як 1,1 тис.

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А все тому, що на чоловік знімає відео з відпочинку, показуючи пляж, дівчат у купальниках і врешті помічає невдоволений погляд дружини. Як йдеться в описі до ролика, "за кілька секунд до його смерті". Це варто побачити!

Some seconds before his death from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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