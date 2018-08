Ці 36 запитань допоможуть вам зблизитися з партнером

Анкета, яка була розроблена для наукового експерименту, у підсумку закінчилася весіллям. Поставте ці запитання своїй коханій людині – та перевірте свої стосунки!

Кілька років тому в New York Times з'явилася стаття "Щоб закохатися в когось, зробіть це" (To Fall in Love With Anyone, Do This). Автори публікації покликалися на дослідження Університету Стоуні-Брук, однак, як це часто трапляється, засоби масової інформації не до кінця зрозуміли всі нюанси. Справжньою метою дослідження з тестом на 36 питань було не допомогти людям закохатися, але зробити їх ближчими один до одного.

У дослідженні студентів коледжу попросили зіграти в гру, у якій вони читали інструкції на 36 картках, розділених на три частини, і виконували їх. На кожну серію запитань їм дали по 15 хвилин, але вони не зобов'язані були відповідати на всі 12 запитань в кожній частині. Крім того, не всім вистачило партнера протилежної статі: в експерименті було більше дівчат.

Єдиним доказом хоч якогось впливу цих питань на виникнення любові був той факт, що через місяць пара учасників експерименту, незнайомих до цього, одружилася.

Доктор Ілейн Арон (Elaine Aron) говорить, що ці питання з тим же успіхом можна використовувати для зближення з друзями. Пам'ятайте, що вам не обов'язково відповідати на кожне питання, але чим більше ви розкриєтеся, тим ближчими станете.

1. Якби можна було запросити будь-яку людину, кого б ви покликали на вечерю?

2. Ви б хотіли стати знаменитим? У якій сфері?

3. Перш ніж подзвонити, ви продумуєте, що будете говорити? Чому?

4. Що для вас означає "ідеальний день"?

5. Коли ви останній раз співали для себе? А для когось?

6. Якби ви дожили до 90 років і останні 60 років могли б зберегти або розум, або тіло 30-річного – що б ви вибрали?

7. У вас є припущення або передчуття щодо того, як ви помрете?

8. Назвіть три речі, у яких, як вам здається, ви з партнером схожі.

9. За що ви найбільше вдячні в житті?

10. Якби ви могли змінити щось в тому, як вас виховали, що б ви змінили?

11. За чотири хвилини розкажіть партнеру історію свого життя настільки детально, наскільки вийде.

12. Якби ви могли прокинутися завтра вранці і отримати будь-яку здатність, що б це було?

13. Якби кришталева кулю могла розповісти правду про вас та ваше життя – що б ви запитали?

14. Чи є щось, чим ви давно мрієте зайнятися? Чому досі цього не робите?

15. Назвіть найбільше досягнення у вашому житті.

16. Що ви найбільше цінуєте в дружбі?

17. Назвіть ваш найдорожче спогад.

18. Назвіть найжахливіший спогад.

19. Якби ви знали, що скоро помрете, що б ви змінили у своєму житті? Чому?

20. Що для вас означає дружба?

21. Яку роль у вашому житті відіграє любов і прихильність?

22. Назвіть п'ять позитивних якостей свого партнера.

23. Наскільки тепла і дружня ваша сім'я? Ви відчуваєте, що ваше дитинство було щасливішим, ніж у інших людей?

24. Які у вас стосунки зі своєю матір'ю?

25. Придумайте по три правдивих твердження, які починаються на "ми". Наприклад: "Ми обидва в цій кімнаті почуваємося ..."

26. Закінчіть речення: "Я хочу, щоб у мене був хтось, з ким можна розділити ..."

27. Поділіться чимось, що, на вашу думку, повинен знати про вас партнер.

28. Розкажіть, що вам подобається в партнері. Будьте чесні, це повинно бути щось таке, що ви б не сказали малознайомій людини.

29. Поділіться бентежною історією зі свого життя.

30. Коли ви в останній раз плакали перед іншою людиною? А на самоті?

31. Скажіть партнерові, що вам вже в ньому подобається.

32. Чи є щось занадто серйозне, щоб над цим жартувати? Якщо є – то що це?

33. Уявіть, що ви помираєте і ні з ким не можете поговорити. Про які невимовні слова ви б найбільше жаліли? Чому ви досі не сказали їх?

34. Ваш будинок загорівся і після того, як ви врятували всіх членів сім'ї і домашніх тварин, у вас є можливість врятувати щось з речей, але тільки одне. Що це буде? Чому?

35. Смерть кого з членів вашої сім'ї вас найбільше засмутить? Чому?

36. Розкажіть про свою проблему і запитайте партнера, як би він вирішив її. Нехай він аналогічним чином поділиться своєю проблемою і вислухає ваш спосіб її вирішення.

Як парі стати ближчою

Відповідайте на ці питання разом або, якщо у вас поки немає партнера або друга, з яким хочеться стати ближче, поставте їх собі. У першому випадку це допоможе вам зблизитися, у другому – відкриє нові грані особистості.

