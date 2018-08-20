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Американець зробив 18 пластичних операцій і став двійником Мадонни

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Дрег-королева Венус Де-Лайт - фото 1
Дрег-королева Венус Де-Лайт / Instagram

Житель американського міста Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, витратив майже 200 тисяч доларів на пластичні операції, щоб стати схожим на співачку Мадонну.

Адам Гуерра (Adam Guerra) божеволів за Мадонною, коли йому було 15 років. Він безперервно слухав її пісні, а через чотири роки вирішив стати дрег-королевою і почав виступати в клубі з номером, в якому імітував співачку.

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Протягом наступних 14 років Гуерра зробив 18 пластичних операцій, щоб стати ще більше схожим на свого кумиром. Серед іншого, він встановив імплантати в вилиці, щелепу і сідниці, а також скорегував форму носа. Зміна зовнішності обійшлася йому приблизно у 190 тисяч доларів.

Зараз Гуерру 33 роки. Він продовжує виступати під сценічним псевдонімом Венус Де-Лайт і вважається одним з найвідоміших двійників Мадонни. Наслідування співачки приносить йому тисячі доларів в рік.

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