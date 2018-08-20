Американець зробив 18 пластичних операцій і став двійником Мадонни

Житель американського міста Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, витратив майже 200 тисяч доларів на пластичні операції, щоб стати схожим на співачку Мадонну.

Адам Гуерра (Adam Guerra) божеволів за Мадонною, коли йому було 15 років. Він безперервно слухав її пісні, а через чотири роки вирішив стати дрег-королевою і почав виступати в клубі з номером, в якому імітував співачку.

І ще: У мережі показали двійника Beyonce: не сплутайте!

A post shared by The Secret Life of Venus DLite (@venusdlitemadonna) on Mar 15, 2018 at 10:42am PDT

Протягом наступних 14 років Гуерра зробив 18 пластичних операцій, щоб стати ще більше схожим на свого кумиром. Серед іншого, він встановив імплантати в вилиці, щелепу і сідниці, а також скорегував форму носа. Зміна зовнішності обійшлася йому приблизно у 190 тисяч доларів.

Зараз Гуерру 33 роки. Він продовжує виступати під сценічним псевдонімом Венус Де-Лайт і вважається одним з найвідоміших двійників Мадонни. Наслідування співачки приносить йому тисячі доларів в рік.

A post shared by The Secret Life of Venus DLite (@venusdlitemadonna) on May 15, 2018 at 9:08am PDT

A post shared by The Secret Life of Venus DLite (@venusdlitemadonna) on Jul 18, 2017 at 11:45am PDT

A post shared by The Secret Life of Venus DLite (@venusdlitemadonna) on Sep 20, 2015 at 12:24pm PDT

Читайте також: Як стрижка змінює зовнішність чоловіків: до і після