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За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня

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Погода на сьогодні, 30 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 30 березня, в Україні

30 березня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а у всіх областях буде сонячно та без опадів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, вже 30 березня, у суботу, опади у вигляді дощу з мокрим снігом остаточно покинуть територію України. До того ж, почне повертатись тепло, а середня температура повітря вдень складе до +11+13.

У Києві 30 березня очікується суха та сонячна погода, до +12+14, вітер північно-західний до 10 м/с.

Прогноз погоди на 30 березня у містах України:

За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня - фото 317674
  • Ужгород +13+15
  • Львів +12+14
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +11+13
  • Херсон +12+14
  • Полтава +10+12
  • Суми +10+12
  • Харків +10+12
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +11+13
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +10+12

Читайте також: Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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