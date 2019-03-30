За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня

Погода на сьогодні, 30 березня, в Україні

30 березня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а у всіх областях буде сонячно та без опадів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, вже 30 березня, у суботу, опади у вигляді дощу з мокрим снігом остаточно покинуть територію України. До того ж, почне повертатись тепло, а середня температура повітря вдень складе до +11+13.

У Києві 30 березня очікується суха та сонячна погода, до +12+14, вітер північно-західний до 10 м/с.

Прогноз погоди на 30 березня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +12+14

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +12+14

Хмельницький +12+14

Житомир +12+14

Чернігів +11+13

Черкаси +11+13

Миколаїв +12+14

Одеса +11+13

Херсон +12+14

Полтава +10+12

Суми +10+12

Харків +10+12

Дніпро +11+13

Запоріжжя +11+13

Донецьк +11+13

Луганськ +10+12

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