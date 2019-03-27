Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі

У Києві у ніч на 27 березня пройшла справжня зимова хуртовина, адже столицю України замело снігом. Морозними фото посеред зими поділились кияни в соцмережах. А ви вже сховали шапки?

Останні дні березня в Україні відзначились різними перепадами температури, однак найбільше постраждала центральна Україна та Київ. У ніч на середу столицю засипало снігом, а температура знизилась до -2 морозу.

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Негода втримається і вдень, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, сьогодні на киян чекає мокрим сніг з дощем, потужний вітер та до +4+5 тепла. Зате зимові фото та відео продовжують ширитись в соцмережах.

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