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За ціною топового iPhone: Louis Vuitton випустив дизайнерські захисні екрани

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Захисний екран Louis Vuitton коштує майже 1000 доларів - фото 1
Захисний екран Louis Vuitton коштує майже 1000 доларів

Louis Vuitton випустив захисні екрани для обличчя зі шкіряним оздобленням і фірмовими монограмами на обідку. Обійдеться такий стильний аксесуар у чималеньку копієчку.

Вартість захисного екрану від Louis Vuitton – 7 500 гонконгських доларів (близько 968 доларів США). За інформацією Hypebeast, екран з'явиться у флагманських бутиках французького бренду в жовтні.

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Пластиковий екран LV Shield Visor змінює свій колір з прозорого на темний при потраплянні на сонячне світло, а ще його можна відкинути й носити як кепі.

За ціною топового iPhone: Louis Vuitton випустив дизайнерські захисні екрани - фото 424662

За ціною топового iPhone: Louis Vuitton випустив дизайнерські захисні екрани - фото 424663

Раніше Louis Vuitton представив сережки для безпровідних навушників Apple AirPods. Знімною ювелірною прикрасою є висячі ланцюжки різної довжини, закріплені на базовому кільці. Аксесуар просто надівається зверху на корпус навушників.

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