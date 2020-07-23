Louis Vuitton випускають сережки для безпровідних навушників

Тепер модники виглядатимуть ще ефектніше. Незвичний аксесуар для своїх безпровідних навушників можна буде придбати уже до кінця липня.

Louis Vuitton випускають золоті сережки з фірмовою монограмою модного будинку LV спеціально для бездротових навушників. Інформація про це з'явилася в Instagram.

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Знімною ювелірною прикрасою є висячі ланцюжки різної довжини, закріплені на базовому кільці. Аксесуар просто надівається зверху на корпус навушників.

Повідомляється, що сережки будуть коштувати 350 доларів. Прикраса з'явиться в продажу до кінця липня.

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