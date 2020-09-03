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Байдикувати не вийде: у Канаді створили окуляри проти прокрастинації

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Окуляри для підвищення працездатності - фото 1
Окуляри для підвищення працездатності / Auctify

Лінь справді є двигуном прогресу, тому через неї у Канаді вигадали спеціальні окуляри, які заважатимуть ледарювати. Такий аксесуар точно не буде зайвим.

Складність зосередитись в епоху постійного відволікання стала вже кліше, адже люди взяли за звичку по кілька разів на годину хапатись за телефон просто так.

І ще: Як перестати весь час відволікатися на телефон

Але стартап Auctify вигадав спосіб, як розпрощатись з прокрастинацією. Так виникли "розумні" окуляри Specs, що використовують штучний інтелект для моніторингу всього, що користувач переглядає. Вони показують, коли людина вже засиділась у соцмережах чи надто довго байдикує.

Всі дані збираються завдяки камері та передають у спеціальний додаток, де перетворюють в діаграму з витратою часу. Тому можна буде реально побачити, скільки ж часу ви провели на роботі, але без діла. До слова, коштує цей нічний кошмар для ледарів 250 доларів і виглядає доволі стильно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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