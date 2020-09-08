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Бред Пітт знявся у рекламній кампанії Brioni: Джолі має кусати лікті

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Красунчик Бред Пітт знявся в рекламі Brioni - фото 1
Красунчик Бред Пітт знявся в рекламі Brioni

Бренд одягу Brioni виклав в інстаграмі короткий чорно-біле відео з осінньо-зимової рекламної кампанії за участю Бреда Пітта. У ньому знаменитий актор демонструє костюм італійського бренду.

Кадри з кампанії під назвою "Tailoring Legends" ("Легенди класики") і знятої в Лос-Анджелесі шведським фотографом Мікаелем Янссоном, а також добірка речей, які приміряв Пітт, доступні на офіційному сайті Brioni.

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Нагадаємо, Бред Пітт став амбасадором марки минулої осені. Дебютна кампанія з ним вийшла у січні 2020 року. Над нею теж працював Мікаель Янссон.

Бред Пітт знявся у рекламній кампанії Brioni: Джолі має кусати лікті - фото 424365

Бред Пітт знявся у рекламній кампанії Brioni: Джолі має кусати лікті - фото 424366

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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