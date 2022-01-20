За 6 тисяч доларів: Анна Трінчер вперше показала збільшені груди

Українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер тиждень тому зробила собі пластичну операцію зі збільшення грудей. Свої нові груди артистка довгий час не показувала шанувальникам.

У сторіс знаменитість показала фото, на якому позувала перед камерою у спеціальному бандажі. Верхній одяг Трінчер розстебнула таким чином, що засвітила свої нові груди.

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Груди юної співачки коштували їй 6 тисяч доларів (170 300 гривень). За словами Трінчер, вона могла зробити пластику набагато дешевше, проте вирішила звернутися до одного з найдорожчих фахівців, оскільки не хотіла ризикувати своїм здоров'ям.

Зараз Анна на реабілітації. Після операції зі збільшення грудей вона змушена носити бандаж. Хоча Трінчер і скаржиться, що спеціальний одяг незручний і натирає їй шкіру.

Фото з соцмереж

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