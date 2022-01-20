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За 6 тисяч доларів: Анна Трінчер вперше показала збільшені груди

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Анна Трінчер - фото 1
Анна Трінчер / instagram

Українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер тиждень тому зробила собі пластичну операцію зі збільшення грудей. Свої нові груди артистка довгий час не показувала шанувальникам.

У сторіс знаменитість показала фото, на якому позувала перед камерою у спеціальному бандажі. Верхній одяг Трінчер розстебнула таким чином, що засвітила свої нові груди.

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Груди юної співачки коштували їй 6 тисяч доларів (170 300 гривень). За словами Трінчер, вона могла зробити пластику набагато дешевше, проте вирішила звернутися до одного з найдорожчих фахівців, оскільки не хотіла ризикувати своїм здоров'ям.

Зараз Анна на реабілітації. Після операції зі збільшення грудей вона змушена носити бандаж. Хоча Трінчер і скаржиться, що спеціальний одяг незручний і натирає їй шкіру.

За 6 тисяч доларів: Анна Трінчер вперше показала збільшені груди - фото 492986

За 6 тисяч доларів: Анна Трінчер вперше показала збільшені груди - фото 492987

Фото з соцмереж

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