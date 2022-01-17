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Анна Трінчер збільшила груди до третього розміру: фото з лікарні

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Анна Трінчер - фото 1
Анна Трінчер / instagram

20-річна артистка та учасниця проєкту Голос Країні Анна Трінчер зробила пластичну операцію зі збільшення грудей. Дівчина вже опублікувала фото і відео з лікарні.

В інстаграм-сторіс зірка опублікувала кадри, на яких показала, як виглядає після маммопластики. У кадрі Аню везуть до палати після наркозу. Знаменитість зі скуйовдженим волоссям виглядає сонно.

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На питання про самопочуття Анна відповіла: "Офігенно". Варто зазначити, що співачка тривалий час комплексувала через розмір грудей, а тому заявляє, що збулася її давня мрія. Трінчер поділилася, що отримала чимало хейту через "маленькі" форми. Втім, вона зазначила, що вдалася до операції не через негативні коментарі.

Наразі Трінчер відновлюється після операції.

Анна Трінчер збільшила груди до третього розміру: фото з лікарні - фото 492482

Трінчер також написала: у підлітковому віці їй обіцяли, що груди виростуть з віком, але її "обдурили". Як розповіла блогер, ліфчики першого розміру на неї були надто маленькими, а другого – великими.

Анна Трінчер збільшила груди до третього розміру: фото з лікарні - фото 492481

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