З жовтня українці не зможуть платити старими гривнями: які банкноти стануть недійсними

У мережі масово ширять інформацію про те, що з 1 жовтня 2020 року українці не зможуть розраховуватися популярними банкнотами та монетами. І це правда, але з поправкою: мовиться про певний номінал купюр, випущений до 2003 року. Розповідаємо, що робити зі "старими" грішми та де їх можна поміняти.

Уважно гляньте на свої готівкові заощадження. Цілком імовірно, що у ваших гаманцях і під матрацами ви виявите одну з банкнот, які вже з 1 жовтня вийдуть з обігу.

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Які банкноти стануть недійсними

Мовиться про купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень, випущені до 2003 року. Якщо виявили такі банкноти – панікувати не варто. Ми розповімо, що з ними робити.

Також з 1 жовтня з обігу зникають монети номіналом 25 копійок. Тож їх теж потрібно відкласти в окрему стопку.



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Що робити зі старими банкнотами?

На щастя, усі старі банкноти, а також 25-копійкові монети можна буде до 30 вересня 2021 року обміняти у будь-якому банку України без жодних комісій і доплат. Це стосується фізичних осіб.

без жодних комісій і доплат. Це стосується фізичних осіб. Що стосується юридичних осіб, то вони банкноти старого зразка та монети матимуть можливість обміняти до 16 жовтня.

Додамо, що у Національному банку України купюри та монети можна буде обміняти до 2023 року. Тож у вас точно є час, аби зібрати усі застарілі гроші по своєму дому.

Гайда витрушувати скарбнички, зимовий одяг і старі сховки для грошей.

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