В Україні підняли мінімальну зарплату у 2020: оголошена нова сума

Верховна Рада прийняла рішення про зміну мінімальної заробітної плати для українців. З 1 вересня "мінімалка" буде становити 5 тисяч гривень.

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про зміни до державного бюджету України на 2020 рік. Вже з 1 вересня мінімальна заробітна плата повинна зрости до позначки у 5 тисяч гривень. Всього зареєструвались на засіданні 254 нардепи.

За підняття зарплати проголосували: 295

Проти підняття зарплати проголосували: 8

Утримались від рішення: 35

Відповідно до попереднього графіка, заплановане поетапне підняття "мінімалки": у січні 2021 року до 6 тисяч гривень, а у липні 2021 – до 6,5 тисячі гривень. Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата складає 4 723 гривні.

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