Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту

  • 34
Ці поради допоможуть правильно керувати грішми - фото 1
Ці поради допоможуть правильно керувати грішми

Американський підприємець Марк Кубан (фанат кіберспорту) вміє ефективно керувати грошима. Перший стартап CompuServe він продав ще у 1990 році за 6 мільйонів доларів, а пізніше – продав Yahoo за 5,9 мільйона доларів. Вивчаємо поради підприємця з приводу ефективного керування особистими фінансами.

Як ефективно поводитися з грошима читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Це цікаво: З ким потрібно ділитися мріями, щоб вони здійснилися: відповідь учених

Погасіть усі борги

"Найкраще вкладення, яке ви можете зробити, – розплатитися по кредитних картах і погасити борги, які у вас є", – сказав Кубан в одному з інтерв'ю MarketWatch.

Ставки по кредитних картах, як правило, значно вищі, тому, чим швидше ви погасите кредити, тим більше вигод отримаєте. Якщо борг не виходить погасити, варто скористатися можливістю рефінансування боргу в періоди економічних труднощів і вибирати нижчі процентні ставки.

Позакривайте усі кредити - фото 424005
Позакривайте усі кредити

Фінансова подушка на пів року

"Подушка безпеки" повинна містити гроші, на які ви зможете жити щонайменше пів року. Так ви не будете відчувати серйозних труднощів, якщо ви втратите роботу або самі вирішите щось кардинально змінити у своєму житті.

Ризиковані інвестиції

Мільярдери заробляють завдяки ризикам. Правда, вкладати в такі проєкти варто лише до 10% з вашого бюджету. Решту грошей краще помістити в найдешевший індексний фонд, що дозволить вам забезпечити стабільність отримання дивідендів.

Знижки-знижки-знижки

"Економія в 15% на товари вартістю в 1000 доларів, на які, як ви знаєте, ви обов'язково витратите гроші, є найкращою окупністю ваших грошей, ніж 15% на рік, які ви отримаєте, інвестувавши ті ж 1000 доларів", – писав підприємець у своєму блозі.

Використовуй знижки - фото 424004
Використовуй знижки

Надіємось, що ці поради допоможуть вам не лише грамотно розподіляти свої кошти, а й примножувати їх!

Читайте також: Учені розповіли, кому не варто повертатися до роботи з офісу

Джерело: Inc
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі
  • 29 серпня, 14:44
  • 1466
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 5821
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2497703
Загрузка...
Новини