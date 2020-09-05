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Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
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Американський підприємець Марк Кубан (фанат кіберспорту) вміє ефективно керувати грошима. Перший стартап CompuServe він продав ще у 1990 році за 6 мільйонів доларів, а пізніше – продав Yahoo за 5,9 мільйона доларів. Вивчаємо поради підприємця з приводу ефективного керування особистими фінансами.
Як ефективно поводитися з грошима читайте на Радіо МАКСИМУМ.
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Погасіть усі борги
"Найкраще вкладення, яке ви можете зробити, – розплатитися по кредитних картах і погасити борги, які у вас є", – сказав Кубан в одному з інтерв'ю MarketWatch.
Ставки по кредитних картах, як правило, значно вищі, тому, чим швидше ви погасите кредити, тим більше вигод отримаєте. Якщо борг не виходить погасити, варто скористатися можливістю рефінансування боргу в періоди економічних труднощів і вибирати нижчі процентні ставки.
Фінансова подушка на пів року
"Подушка безпеки" повинна містити гроші, на які ви зможете жити щонайменше пів року. Так ви не будете відчувати серйозних труднощів, якщо ви втратите роботу або самі вирішите щось кардинально змінити у своєму житті.
Ризиковані інвестиції
Мільярдери заробляють завдяки ризикам. Правда, вкладати в такі проєкти варто лише до 10% з вашого бюджету. Решту грошей краще помістити в найдешевший індексний фонд, що дозволить вам забезпечити стабільність отримання дивідендів.
Знижки-знижки-знижки
"Економія в 15% на товари вартістю в 1000 доларів, на які, як ви знаєте, ви обов'язково витратите гроші, є найкращою окупністю ваших грошей, ніж 15% на рік, які ви отримаєте, інвестувавши ті ж 1000 доларів", – писав підприємець у своєму блозі.
Надіємось, що ці поради допоможуть вам не лише грамотно розподіляти свої кошти, а й примножувати їх!
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