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З якої літери починається найбільше слів в українській мові: цікаві дані
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У День Української мови та писемності ділимося з вами цікавими фактами про солов'їну. Поб'ємось об заклад, що ви не знали, з якої літери починається найбільше слів у нашій мові. Ми ж спробуємо пролити світло на це!
Українська мова настільки загадкова й таємнича, що на її вивчення піде не один десяток років. Воно й не дивно, адже вона багата не лише на красиві слова, а й на надзвичайно дотепні та влучні вислови. Щоправда, цього разу ми сконцентруємо свою увагу на літері, яка вважається найпопулярнішою. Воно й не дивно, адже саме вона дає початок найбільшій кількості слів в українській мові.
Нумо проходити Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
Отже, найбільше слів в українській мові починаються на літеру... П! За деякими підрахунками, вона починає приблизно 30 тисяч слів. Для порівняння "срібний" призер – літера В. На неї починається майже 12 тисяч слів. А це, до слова, у 2,5 раза менше.
Чому на літеру П так багато слів?
Пояснення цього явища надзвичайно просте. Наша мова багата на префіки, початковою літерою яких є саме П: пере-, перед-, під-, по-, понад-, при-, прі- тощо. Ця частина слова надає йому нових значень та відтінків, що неабияк збагачує нашу мову.
Наводимо вам кілька прикладів:
- ходити – приходити – походити – підходити – переходити – проходити;
- бити – прибити – побити – підбити – перебити – пробити.
Також літера П настільки популярна, бо з неї починається безліч віддієслівних іменників і прикметників: прихід – похід – перехід – підхід – прохід; побиття – підбиття – підбивання – пробиття – пробивання; перехожий; перебитий, підбитий, пробитий, прибитий, побитий.
Якщо бути відвертими, то утворити нові відтінки чи слова можна з більшістю (якщо не зі всіма) дієсловами. Це і є причиною того, що літера П у мовному рейтингу посідає чільне перше місце.
Не варто забувати й про те, що П – початкова літера багатьох прикметників і прислівників: прегарний, пречудовий, пристаркуватий, приміський, прадавній, передплатний, позаробочий тощо; по-нашому, по-своєму, пребагато тощо.
Також на цю літеру починаються безліч прийменників: під, по, понад, попід, попри, поряд, посеред, при, про.
Вивчайте та любіть українську мову, адже вона не перестає вражати та закохувати нас!
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