Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу

  • 221
книги зі шкільної програми з літератури - фото 1
книги зі шкільної програми з літератури

Поки оголошують результати Нобелівської премії з літератури, перевірте, чи пам'ятаєте ви літературні твори зі шкільної програми! Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ви любите читати й вважаєте себе знавцем літератури? А чи зможете ви згадати твори, які вивчали у школі?

І ще: Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Шкільні фотографії відомих зірок: впізнай, хто це

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 303
Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
  • 07 жовтня, 16:21
  • 1370
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1815848
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл