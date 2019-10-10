ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу

книги зі шкільної програми з літератури

Поки оголошують результати Нобелівської премії з літератури, перевірте, чи пам'ятаєте ви літературні твори зі шкільної програми! Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ви любите читати й вважаєте себе знавцем літератури? А чи зможете ви згадати твори, які вивчали у школі?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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