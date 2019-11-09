Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?

9 листопада у світі відзначають День української писемності та мови. Ми вирішили перевірити, наскільки добре ви пам'ятаєте правила та яку б оцінку отримали за тест. Спробуйте свої сили!

З нагоди Дня української писемності та мови, нагадайте собі, якою ж багатою та колоритною є наша рідна мова. Щодня ми говоримо з рідними, друзями чи колегами, але чи робимо ми це завжди перфектно й без помилок? До вашої уваги цікавий тест на знання солов'їної!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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