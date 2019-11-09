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Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?

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З Днем української писемності та мови! - фото 1
З Днем української писемності та мови!

9 листопада у світі відзначають День української писемності та мови. Ми вирішили перевірити, наскільки добре ви пам'ятаєте правила та яку б оцінку отримали за тест. Спробуйте свої сили!

З нагоди Дня української писемності та мови, нагадайте собі, якою ж багатою та колоритною є наша рідна мова. Щодня ми говоримо з рідними, друзями чи колегами, але чи робимо ми це завжди перфектно й без помилок? До вашої уваги цікавий тест на знання солов'їної!

І ще: ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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