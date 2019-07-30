З якими чоловіками протипоказано зустрічатися жінкам різних знаків Зодіаку

Що говорять зорі про ідеальні пари у коханні / Akloni

Нульова сумісність: чому жінки-Раки приречені на невдалі стосунки зі Скорпіонами, а Рибам варто побоюватися Терезів.

Овен. Жінки-Овни відрізняються загостреним почуттям незалежності, вони дуже стабільні, логічні, розумні і мають достатню енергію, щоб впоратися з будь-якими випробуваннями, які готує їм життя. Жінкам-Овнам протипоказані: Близнюки, Леви.

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Телець. Жінки-Тельці – цінительки приємних дрібниць в житті, їм приносить справжнє задоволення розкіш будь-якого штибу, а ще Тельці-жінки – дуже вірні подруги. Жінкам-Тельцям протипоказані: Лев, Стрілець.

Близнюки. Жінки-Близнюки – романтичні власниці чистого серця, які щиро вірять в любов. Жінки-Близнюки можуть завести друзів де завгодно, настільки вони чарівні. Жінкам-Близнюкам протипоказані: Скорпіон, Діва.

Рак. Жінки-Раки – одночасно амбітні і дуже добрі, їх приваблюють люди, які поділяють їх захоплення. Часом жінки-Раки трохи надмірно чутливі, але це прямий наслідок емоційності Раків, їх здатності глибоко відчувати і глибоко любити. Жінкам-Ракам не рекомендовані: Скорпіон, Діва.

Лев. Так, у жінок-Львів дуже висока самооцінка, вони прекрасно це знають і анітрохи цього не соромляться: Левицям подобається, коли ними захоплюються, в любові вони вірні, сильні партнерки. Левам-жінкам протипоказані: Водолій, Козеріг.

Діва. Жінки-Діви часом можуть загубитися у власних думках, вони вдумливі і тихі, потай дуже вразливі, хоча роблять все можливе, щоб це приховати. Дівам протипоказані: Рак, Риби.

Терези. Жінка-Терези завжди знає, чого вона хоче, і не зупиниться, поки цього не досягне. Вона дуже логічна, в її житті присутні баланс і гармонія. Жінкам-Терезам протипоказані: Козеріг, Риби.

Скорпіон. Скорпіон – найскладніший з усіх знаків Зодіаку: жінки цього знака дуже емоційні, пристрасні, ревниві, та ще й з дуже високими вимогами до партнера. Жінкам-Скорпіонам протипоказані: Скорпіон, Близнюки.

Стрілець. Жінки-Стрільці абсолютно безстрашні, це королеви свободи і пригод, вони завжди йдуть за своїм серцем – куди б воно їх не відправило. Жінкам-Стрільцям протипоказані: Телець, Діва.

Козеріг. Жінка-Козеріг орієнтована на те, щоб досягти мети, а ще у неї фантастичне почуття гумору. Жінкам-Козерогам протипоказані: Лев, Овен.

Водолій. Жінка-Водолій завжди рухається вперед, завжди шукає можливості для поліпшення, інновацій, не терпить, коли її намагаються замкнути в якісь рамки. Хоча жінки цього знаку Зодіаку здаються екстравертами, їм складно висловлювати свої справжні почуття. Жінкам-Водоліям протипоказані: Скорпіон, Риби.

Риби. Жінок-Риб зрозуміти досить складно. Вони чутливі, емоційні, спостережливі, володіють яскраво вираженою творчою жилкою. Жінкам-Рибам протипоказані: Близнюки, Терези.

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